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EURO 2024'ün muhtemel favorileri açıklandı! Türkiye listede Almanya'nın önünde yer aldı

24.11.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün favori sıralaması açıklandı. Grubu lider bitiren Türkiye'nin favoriler arasında yer alması dikkatlerden kaçmadı. Turnuvanın birinci favorisi ise son dünya kupası finalisti Fransa oldu.

EURO 2024'ün favorileri sıralandı. Grubunu lider tamamlayıp EURO 2024'e gitme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki favori sıralaması açıklandı.

Canlı Skor

İŞTE SIRALAMALAR

21 - ÇEKYA

21 - ÇEKYA

20 - SIRBİSTAN

20 - SIRBİSTAN

19 - İSVİÇRE

19 - İSVİÇRE

18 - SLOVENYA

18 - SLOVENYA

17 - SLOVAKYA

17 - SLOVAKYA
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