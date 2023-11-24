EURO 2024'ün muhtemel favorileri açıklandı! Türkiye listede Almanya'nın önünde yer aldı

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün favori sıralaması açıklandı. Grubu lider bitiren Türkiye'nin favoriler arasında yer alması dikkatlerden kaçmadı. Turnuvanın birinci favorisi ise son dünya kupası finalisti Fransa oldu.
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