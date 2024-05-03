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  4. EuroLeague'de olaylı gece! Fenerbahçe Beko-Monaco maçı sonrası ortalık karıştı, polis müdahale etti

EuroLeague'de olaylı gece! Fenerbahçe Beko-Monaco maçı sonrası ortalık karıştı, polis müdahale etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.05.2024 23:18
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THY Euroleague çeyrek final 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'ya 65-62 kaybetti. Karşılaşmanın son bölümü oldukça gergin bir atmosferde geçerken, maçın bitimiyle Monaco'lu oyuncular tribünlerle tartışma yaşadı. Fenerbahçe Beko'lu oyuncular da bu tartışmaya dahil olurken, polis olaylara müdahale etti.

THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 62-65 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte seride genel durum 2-2'ye geldi ve seri beşinci maça kaldı. Serinin beşinci maçı 8 Mayıs'ta Monaco'da oynanacak.

FUTBOLCULAR TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

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Fenerbahçe Beko - Monaco karşılaşmasına Fenerbahçe futbol takımı oyuncuları da destek verdi. Edin Dzeko, Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku, Bright Osayi-Samuel ile Jayden Oosterwolde tribünden maçı takip etti.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

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Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanan maçın sonunda ortalık bir anda karıştı. İlk olarak Monacolu oyuncular ile tribünler arasında gerginlik yaşanırken, bu gerginliğe Fenerbahçe Beko'lu oyuncular da dahil oldu. Monaco yöneticileri, oyuncularını soyunma odasına güçlükle gönderdi.

JASİKEVİCİUS: "ÖZÜR DİLERİM"

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Jasikevicius, "Son dakikalarda ve maçın sonrasında yaşananlar için EuroLeague ve Monaco'dan özür dilerim. Bu Fenerbahçe değil, bu biz değiliz." "Bu karşılaşmada elimizden geleni yaptık. Oyuncular savaştı ama olmadı. Bir sonraki maçta Monaco'ya gideceğiz ve çılgınlar gibi savaşacağız." dedi.

ALİ KOÇ'UN OĞLU GÜNDEM OLDU

Öte yandan karşılaşmayı takip edenler arasında olan Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un da maçtaki tepkileri sosyal medyada gündem oldu.


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