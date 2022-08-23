"Evet diyorum doğdu güneşim" Fenerbahçe'den dikkat çeken 'Günaydın' paylaşımı...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmada birçok olay yaşanırken, sarı - lacivertlilerin forveti Enner Valencia'nın performansı ve attığı goller maça damgasını vurdu.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının sonrasındaki sabah yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"EVET DİYORUM DOĞDU GÜNEŞİM"

Sarı - lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, verdiği sokak röportajıyla son dönemde fenomen haline gelen gencin "Evet diyorum doğdu güneşim." ifadeleri yer aldı.

SOKAK RÖPORTAJINDAN ALINTI

Sokak röportajında "Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?" şeklinde soru sorulmuş ve genç adam, "O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Bakıyorum güneşe, 'Evet' diyorum, 'Doğdu güneşim.' Tık elimi yüzümü yıkıyorum; güzel bir şarkı, güzel bir banyo... Üstümü başımı giyiniyorum, sağlam bir kahvaltı, modumu yakalıyorum tabi." şeklinde cevap vermişti.

Fenerbahçe'nin de bu röportaja atıfta bulunduğu paylaşımı, kısa süre içerisinde sarı - lacivertli taraftarlar tarafından beğeni ve retweet yağmuruna tutuldu.