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"Evet diyorum doğdu güneşim" Fenerbahçe'den dikkat çeken 'Günaydın' paylaşımı...

23.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2), Miha Zajc ve Ezgjan Alioski kaydetti. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından son dönemde fenomen haline dönüşen bir röportajda kullanılan sözlerle tweet atıldı. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmada birçok olay yaşanırken, sarı - lacivertlilerin forveti Enner Valencia'nın performansı ve attığı goller maça damgasını vurdu.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının sonrasındaki sabah yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"EVET DİYORUM DOĞDU GÜNEŞİM"

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Sarı - lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, verdiği sokak röportajıyla son dönemde fenomen haline gelen gencin "Evet diyorum doğdu güneşim." ifadeleri yer aldı.

SOKAK RÖPORTAJINDAN ALINTI

Sokak röportajında "Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?" şeklinde soru sorulmuş ve genç adam, "O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Bakıyorum güneşe, 'Evet' diyorum, 'Doğdu güneşim.' Tık elimi yüzümü yıkıyorum; güzel bir şarkı, güzel bir banyo... Üstümü başımı giyiniyorum, sağlam bir kahvaltı, modumu yakalıyorum tabi." şeklinde cevap vermişti.

Fenerbahçe'nin de bu röportaja atıfta bulunduğu paylaşımı, kısa süre içerisinde sarı - lacivertli taraftarlar tarafından beğeni ve retweet yağmuruna tutuldu.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Enner Valencia sokak röportajı fenerbahçe
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