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Eylül Öztürk'ten haber spikerine tepki! 'Açın azıcık araştırın habercilik bu mudur?'

11.12.2023 22:15 | Son Güncelleme:
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Polatlar'ın ardından Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan fotoğrafta tüm fenomenler hakkında soruşturma başlamıştı. ABD'de yaşayan Eylül Öztürk'ün de dahil olduğu soruşturmada 12 fenomenin tüm şirketlerine kayyum atandı. Tüm varlıklarına el konulan Eylül Öztürk, suçsuzluğunu kanıtlamak için her yolu deniyor. Geçtiğimiz günlerde aylık kazancını paylaşan Öztürk, kendisini suçlayanlara tepki gösteriyor. Fenomen bu kez de haber sunucusu Burak Birsen'i hedef aldı.

Güzellik merkezleri üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen kara para aklama olaylarında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklu yargılanmasının ardından ortaya çıkan 'Şampiyonlar Ligi Masası' olarak adlandırılan fotoğrafta yer alan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk Özkan ve Kenan Özkan'ın mal varlıkları sosyal medyanın gündeminde. Şirketine kayyum atanan ünlü fenomen,ilk başlarda sessiz kalmayı tercih ederken son zamanlarda suçsuzluğunu kanıtlamak için çaba sarf ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Youtube kanalından aylık kazancını belgeler ve verilerle açıklayan Eylül Öztürk durdurulamıyor. Paylaşımlara hız kesmeden devam eden ve kendisine bir laf eden herkese de hemen cevap veren Eylül Öztürk, bu kez de FOX haber sunucusu Burak Birsen'i hedef aldı.

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EYLÜL ÖZTÜRK'TEN HABER SPİKERİNE SERT SÖZLER!

Ultra lüks yaşantılarının her detayını sosyal medya hesabından paylaşan ve kısa sürede zengin olan Dilan ve Engin Polat, yaklaşık bir ay önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu yargılandı. 

TEHLİKE ÇANLARI ÇALDI!

TEHLİKE ÇANLARI ÇALDI!

Polatların tutuklanması sonrası gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi ve 600'den fazla fenomen inceleme altına alındı. Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaştığı fotoğrafta bulunanlar için tehlike çanları çaldı.

İçlerinde Nez Demir ve Eylül Öztürk'ün de yer aldığı masadaki herkes Polatların soruşturmasına dahil edildi. Ardından hepsine yurt dışına çıkış yasağı getirildi, tüm mal varlıklarına el konuldu ve şirketlerine de kayyım atandı.

Bir süre önce ailesiyle beraber Amerika'ya yerleşen ve en düşüğü 250 bin dolar olmak üzere Amerika'da 10 tane evi olan Eylül Öztürk, hakkında çıkan iddialara ilk günden beri tepkisini eksik etmedi.

Günlerdir Dilan Polat'la nasıl tanıştığı, nasıl küstüğü, nasıl para kazandığı ve nasıl bu evleri alabildiği hakkında türlü açıklamalarda bulunan Eylül Öztürk, ilk başlarda sessiz kalmayı tercih ederken şimdilerde bir an olsun durmadan suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Spiker Eylül Öztürk sosyal medya
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