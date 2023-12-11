Eylül Öztürk'ten haber spikerine tepki! 'Açın azıcık araştırın habercilik bu mudur?'

Güzellik merkezleri üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen kara para aklama olaylarında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklu yargılanmasının ardından ortaya çıkan 'Şampiyonlar Ligi Masası' olarak adlandırılan fotoğrafta yer alan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk Özkan ve Kenan Özkan'ın mal varlıkları sosyal medyanın gündeminde. Şirketine kayyum atanan ünlü fenomen,ilk başlarda sessiz kalmayı tercih ederken son zamanlarda suçsuzluğunu kanıtlamak için çaba sarf ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Youtube kanalından aylık kazancını belgeler ve verilerle açıklayan Eylül Öztürk durdurulamıyor. Paylaşımlara hız kesmeden devam eden ve kendisine bir laf eden herkese de hemen cevap veren Eylül Öztürk, bu kez de FOX haber sunucusu Burak Birsen'i hedef aldı.



