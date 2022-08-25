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  4. Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü

Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü

25.08.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanağın etkisiyle oluşan çökme nedeniyle yoldan geçen otobüsün lastiklerinin gömülmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan’da, yoğun sağanağın da etkisiyle çöken yoldan geçen İETT otobüsünün ön lastikleri zemine gömüldü.

Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön lastikleri çukura düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, cadde trafiğe kapatıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otobüsün lastiklerinin yola gömülmesi ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.

Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü

- Sağanağın etkisiyle oluşan çökme nedeniyle yoldan geçen otobüsün lastiklerinin gömülmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi

Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü

Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü

Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü

Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak etkili oldu

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Eyüpsultan lastik

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