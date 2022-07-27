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Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

27.07.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali Kütahya'da yapıldı.

Kentin tarihi Ulu Cami’sinde düzenlenen yarışmaya Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dan cami imam hatip ve müezzin kayyımları katıldı.

Yarışmacılar, saba, rast, hicaz, segah ve uşşak makamlarından seçtikleri iki makama göre ezan okudu.

Jürinin değerlendirmesi sonucu yarışmaya Bursa’dan katılan Ramazan Aydemir birinci, Çanakkale’den Recai Aymaz ikinci ve Balıkesir’den Rıdvan Karakaya ise üçüncü oldu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın mağlubunun olmadığını, yarışmacıların birbirinden güzel seslerle ezan okuduklarını belirtti.

Yarışmalarda amacın daha güzel kabiliyetlerin ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti:

“Ezan gerçekten bizim için çok değerli bir çağrıdır. Ezan, peygamberin sünneti, sahabenin rüyası, ümmetin farzı, İslam’ın en önemli örneği, İstiklal Marşı’mızın en önemli ruhu ve özgürlüğün ifadesidir. Gerçekten güzel bir ezan, güzel bir Kur’an tilaveti ve hutbe ile vaaz sunumu insanımızı etkilemektedir. Bugün Kütahya’da gerçekten güzel bir program oldu. Her bir hocamız güzel bir ezan okudular. Hepsini tebrik ediyorum.”

Yarışma ile Kütahya’nın tanıtımına katkı sağlandığına da işaret eden Demirtaş, buradan birincilik elde eden yarışmacının Türkiye finaline katılacağını sözlerine ekledi.

Yarışmanın birincisi Aydemir ise “Ezan bilindiği üzere Allah’a bir çağrıdır. Biz de bu en iyi şekilde yapabilmek için çalışıyoruz. Bugün de jürimizin değerlendirmesiyle birinci oldum. Mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Yarışma sonucunda derece alanlar ile diğer yarışmacılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

Ezan yarışmasının bölge finali Kütahya’da yapıldı

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