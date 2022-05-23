Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Halil Dervişoğlu transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray kariyerine iyi bir giriş yapan ancak daha sonra gözden düşen futbolcunun kiralık sözleşmesi sona erdi. Sarı-Kırmızılılara veda edip Brentford'a dönen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı da belli oldu. Beşiktaş dahil birçok takımın gündeminde olan Halil Dervişoğlu, adım adım Trabzonspor'a transfer oluyor. Oyuncuyu kadrosunda düşünmeyen Brentford, gelecek teklifleri değerlendirme kararı alırken en cazip öneriyi Bordo-Mavililer sundu. Trabzonspor, Halil Dervişoğlu görüşmelerinde sona geldi.

TAKIMLA VEDALAŞTI

Halil Dervişoğlu'nun Galatasaraylı takım arkadaşlarıyla vedalaşıp ''Hakkınızı helal edin, Galatasaray'a her şey için teşekkür ederim." dediği öğrenildi. Sosyal medyada ayrıca Halil Dervişoğlu'na Trabzonspor forması giydirdiler. ''Seneye şampiyon belli'' etiketi açan bordo-mavili taraftarlar bu transferi şimdiden kutlamaya başladı.