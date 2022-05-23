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  4. Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

23.05.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da tüm gözler yapılacak transferlere çevrildi. Yeni başkanın henüz belli olmamasından dolayı transferde adım atamayan sarı-kırmızılılar yıldız oyuncusunu ezeli rakibe kaptırmak üzere. Halil Dervişoğlu kiralık forma giydiği Galatasaray'a devam etti. Başarılı futbolcunun yeni adresi ise sürpriz bir şekilde belli oldu. Halil Dervişoğlu'nun gelecek sezon Trabzonspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Halil Dervişoğlu transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray kariyerine iyi bir giriş yapan ancak daha sonra gözden düşen futbolcunun kiralık sözleşmesi sona erdi. Sarı-Kırmızılılara veda edip Brentford'a dönen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı da belli oldu. Beşiktaş dahil birçok takımın gündeminde olan Halil Dervişoğlu, adım adım Trabzonspor'a transfer oluyor. Oyuncuyu kadrosunda düşünmeyen Brentford, gelecek teklifleri değerlendirme kararı alırken en cazip öneriyi Bordo-Mavililer sundu. Trabzonspor, Halil Dervişoğlu görüşmelerinde sona geldi.

TAKIMLA VEDALAŞTI

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Halil Dervişoğlu'nun Galatasaraylı takım arkadaşlarıyla vedalaşıp ''Hakkınızı helal edin, Galatasaray'a her şey için teşekkür ederim." dediği öğrenildi. Sosyal medyada ayrıca Halil Dervişoğlu'na Trabzonspor forması giydirdiler. ''Seneye şampiyon belli'' etiketi açan bordo-mavili taraftarlar bu transferi şimdiden kutlamaya başladı.

SÜPER LİG'DE SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULAR

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic

Adem Ljajic

Cyle Larin

Cyle Larin

Can Bozdoğan

Can Bozdoğan

Gökhan Töre

Gökhan Töre
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Halil Dervişoğlu
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