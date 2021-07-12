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  4. Ezeli rakipten tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Ezeli rakipten tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

12.07.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'nin de sona ermesiyle gözler son dakika transfer haberlerine çevrildi... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da ligin başlamasına artık 1 ay kala transfer hareketliliği arttı. Fenerbahçe'de golcü transferinde iki önemli isim öne çıkarken, Galatasaray çok önemli bir hamleye imza atıyor. Beşiktaş'ta ise gece yarısı Rosier ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İşte tüm detaylar...

Yeni sezona hareketli başlayan Türk takımları transfer bombalarını art arda patlattı. Gündemden düşmeyen isimler ve son dakika transferleri bu listede. İşte kulüplerimizden son dakika transfer haberleri...

STANCIU - GALATASARAY

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayan Galatasaray, Nicolae Stanciu transferinde de önemli bir mesafe katetti. Slavia Prag'da forma giyen 28 yaşındaki 10 numara için yoğun bir baskı uygulayan Sarı-Kırmızılılar hedefine ulaşmak üzere. Stanciu, G.Saray'a transfer olmak için kulübü Slavia Prag'a baskı kurdu. Çek kulübü bu transfere artık daha sıcak bakıyor.

BOUPENDZA'YA KARŞIŞIK FERDİ-OSAYI

BOUPENDZA'YA KARŞIŞIK FERDİ-OSAYI
Fenerbahçe ile Hatayspor arasında geçen yılın gol kralı olan Aaron Boupendza için pazarlıklar kıran kırana sürüyor. 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu için sarı lacivertlilerle masaya oturan Hatayspor, 5 milyon Euro'nun yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nu bonservisiyle ve Bright Osayi- Samuel'i de kiralık olarak istedi. Fenerbahçe teklifi düşünmek için süre isterken takasta başka oyuncuların gündeme gelebileceği öğrenildi.

WILLAN JOSE - BEŞİKTAŞ

WILLAN JOSE - BEŞİKTAŞ
Forvet transferi için Avrupa'nın birçok noktasında görüşmelerine devam eden Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi: Sociedad'dan Willian Jose. AS Gazetesi'nden Roberto Ramajo'nun haberine göre siyah-beyazlılar, İspanyol ekibine ilk ciddi teklifi ileten takım oldu.

YARMOLENKO - FENERBAHÇE

YARMOLENKO - FENERBAHÇE
West Ham'ın, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuya gelecek sezonun kadro planlamasında yer vermeyeceği belirtildi. Hâl böyle olunca Sarı-Lacivertliler'in bu transferde eli güçlendi.2VITOR PEREIRA ÇOK İSTİYORÖzellikle Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın da Yarmolenko'yu kadrosunda görmeyi bir hayli istediği öğrenildi. Yarmolenko'nun hücum hattının her bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini çok istediği belirtildi. Şu anda Karadağ'da ailesi ile birlikte tatil yaptığı öğrenilen Ukraynalı yıldızın, tatil dönüşünde geleceğiyle ilgili karar vereceği öğrenildi.

GHEZZAL TAMAM, SIRA LEICESTER'DA

GHEZZAL TAMAM, SIRA LEICESTER'DA
Siyah beyazlılar hem Cezayirli yıldızla hem de kulübü ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi menajeri ile yapılan pazarlıkların ardından geçen sezonun asist kralı oyuncusunu 1.8 milyon Euro garanti ücret karşılığında ikna etmeyi başardı. Ghezzal’ın başka takımda oynamak istemediğini ilettiği kulübü Leicester City’den de yeniden kiralanmasına onay çıktı.
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