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Fatih Karagümrük, Emre Mor'la anlaştı!

22.08.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

La Liga ekibi Celta Vigo'nun 2017'de Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro ödeyerek aldığı ancak son dönemlerinde elden çıkartmak için uğraştığı Emre Mor, Süper Lig'e geliyor.

SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİ REDDETTİ

Daha önce kulübüyle sözleşme feshi konusunda kulübüyle defalarca görüşme yapan 24 yaşındaki futbolcu bunu reddetmişti.

MENAJERİ TÜRKİYE'YE GETİRMEYE ÇALIŞTI

Emre Mor'un menajeri, transfer döneminde futbolcuyu Beşiktaş ve Trabzonspor'a önermişti ancak bu iş olmamıştı.

KİRALIK GELİYOR

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Oyuncunun yarı maaşını İstanbul ekibi ödeyecek.

EMRE MOR'UN PERFORMANSI

Geçen sezon Celta Vigo formasıyla 11 maça çıkan Emre Mor 1 gol ve 1 asist yapmıştı. Bir dönem kiralık olarak Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor çıktığı 17 maçta gol veya asist katkısı yapamamıştı.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Fatih Karagümrük İspanya
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