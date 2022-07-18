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Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

18.07.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.

İkinci etap çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan kırmızı-siyahlılar, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, güç, pas ve şut çalışması yaptı.

Fatih Karagümrük, ikinci etap çalışmalarını 24 Temmuz Pazar gününe kadar sürdürecek.

Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Fatih Karagümrük Düzce

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