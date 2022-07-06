Düzce'de kampa giren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde sezon hazırlıklarına devam ediyor.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular; güç, pas ve şut çalışması gerçekleştirerek günü çift antrenmanla tamamladı.
Kampın ilk etabını 9 Temmuz'da tamamlayacak Fatih Karagümrüklü futbolcular, bayram izni sonrası 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste ikinci etap çalışmalarıyla sezon hazırlıklarına devam edecek.
Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor
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