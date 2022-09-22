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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

22.09.2022 04:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için hastalığın simge rengi mor ile aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nün hatırlatılması için hastalığın simge rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

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