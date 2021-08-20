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Fatih Terim, Adem Ljajic transferini reddetti

20.08.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi ancak Fatih Terim bu öneriyi reddetti.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Adem Ljajic transferini veto etti.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve siyah-beyazlı kulüpten garanti 3 milyon Euro maaş alan Adem Ljajic menajerler tarafından, sarı-kırmızılı kulübün yönetimine sunuldu.

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1.7 milyon Euro seviyesinde maaş ile Adem Ljajic önerisini değerlendiren Galatasaray yönetimi, süreç hakkında Fatih Terim ile görüştü ancak Terim, "İhtiyacım yok, kendi listemiz üzerinden devam edebiliriz" diyerek transfer sürecini reddetti.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Süper Lig
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