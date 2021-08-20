Fatih Terim, Adem Ljajic transferini reddetti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Adem Ljajic transferini veto etti.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve siyah-beyazlı kulüpten garanti 3 milyon Euro maaş alan Adem Ljajic menajerler tarafından, sarı-kırmızılı kulübün yönetimine sunuldu.

1.7 milyon Euro seviyesinde maaş ile Adem Ljajic önerisini değerlendiren Galatasaray yönetimi, süreç hakkında Fatih Terim ile görüştü ancak Terim, "İhtiyacım yok, kendi listemiz üzerinden devam edebiliriz" diyerek transfer sürecini reddetti.

(SPORX)