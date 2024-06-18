Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı! ''Rakip kaleci İspanya'da oynuyor...''

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile oynarken, millilerin ikinci golü Arda Güler’den geldi.

ARDA'DAN MÜTHİŞ GOL

Müsabakanın 65. dakikasında ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Arda plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve milliler 2-1 öne geçti.

FATİH TERİM'DEN İLGİNÇ DETAYLAR

Maçın ardından konuşan Fatih Terim, "Arda Güler, herkesin atamayacağı golü attı. Olağanüstü bir yetenek. Rakibin kalecisine dikkat çekmek lazım. İspanya Ligi'nde Valencia'da oynuyor. Yani Arda'yı tanıyor. Arda'yı tanımasına rağmen, oraya vuracağını bilmesine rağmen golü engelleyemedi. Arda'yı tebrik ediyorum."

