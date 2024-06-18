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Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı! ''Rakip kaleci İspanya'da oynuyor...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 21:59
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Milli futbolcu Arda Güler, Gürcistan karşısında kaydettiği golle Cristiano Ronaldo’yu geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde oynadığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu. Arda'nın attığı golü yorumlayan Fatih Terim, kimsenin fark etmediği detayları paylaşarak yine alkış topladı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile oynarken, millilerin ikinci golü Arda Güler’den geldi.

ARDA'DAN MÜTHİŞ GOL

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Müsabakanın 65. dakikasında ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Arda plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve milliler 2-1 öne geçti.

FATİH TERİM'DEN İLGİNÇ DETAYLAR

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Maçın ardından konuşan Fatih Terim, "Arda Güler, herkesin atamayacağı golü attı. Olağanüstü bir yetenek. Rakibin kalecisine dikkat çekmek lazım. İspanya Ligi'nde Valencia'da oynuyor. Yani Arda'yı tanıyor. Arda'yı tanımasına rağmen, oraya vuracağını bilmesine rağmen golü engelleyemedi. Arda'yı tebrik ediyorum."

Euro 2024 Canlı Skor

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Arda Güler euro 2024
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