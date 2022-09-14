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Fatih Terim belgeseli saat kaçta çıkacak? Terim belgeseli ne zaman? Fatih Terim belgeseli nerede yayınlanacak?

14.09.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Türk futbolunun hem de Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in belgeselinin çıkmasına artık saatler kaldı. Fatih Terim'in belgeseli Netflix üzerinden sevenleriyle buluşacak. Peki Fatih Terim'in belgeseli ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak? İşte yanıtlar...

Galatasaray'ın 'İmparator' lakaplı efsane ismi Fatih Terim'in belgeselinin çıkmasına artık saatler kaldı. Galatasaraylı taraftarlar tarafından; Terim belgeseli ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Terim belgeseli nasıl izlenir? Terim belgeseli ücretsiz izlenir mi? soruları soruluyor. İşte Terim belgeseliyle ilgili tüm ayrıntılar...

FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

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Galatasaraylı taraftarların uzun süredir beklediği Fatih Terim'in belgeseli 15 Eylül'de yayına girecek.

FATİH TERİM BELGESELİNİN KONUSU NE?

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Fatih Terim belgeselinin konusu herkes tarafından merak ediliyor. Fatih Terim belgeselinin konusu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Uzun yıllara yayılan, tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in Terim belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor"

TERİM BELGESELİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

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Fatih Terim belgeseli 15 Eylül 2022'de saat 10.00'da Netflix'de yayına girecek. Belgeseli sadece Netflix üyeleri izleyebilecek.

TERİM BELGESELİ TEK BÖLÜM MÜ?

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Fatih Terim belgeseli 4 bölümden oluşuyor. Terim belgeselinin ilk bölümü yarın itibarıyla izleyici ile ekranlarda buluşacak.

FATİH TERİM FOTOĞRAFLARI

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