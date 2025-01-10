Fatih Terim’den çarpıcı anlar: Al Ahli maçında tepkisi gündem oldu!

Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig'in 14'üncü haftasında Al Shabab ile kozlarını paylaştı. Fatih Terim, Al Shabab'ın başında ligdeki ikinci maçına çıkarken, ilk kez deplasmanda mücadele etti.

TAM 4 GOL

Karşılaşmanın ilk yarısında Al-Ahli, Ivan Toney ve Gabri Veiga'nın golleriyle 2-0 galip kapattı. İkinci yarının hemen başında dakikalar 48'i gösterdiğinde Saad Yaslam farkı 3'e çıkartan golü kaydetti. Dakika 72'de Merih Demiral (kk) 90+5'de ise Musab Aljuwayr, Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ın gollerini kaydetti.

TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Söz konusu üçüncü golün ardından ise Fatih Terim'in kameralara yansıyan tepkisi dikkatlerden kaçmadı ve kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.