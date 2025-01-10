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Fatih Terim’den çarpıcı anlar: Al Ahli maçında tepkisi gündem oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.01.2025 21:43
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Suudi Arabistan Pro Lig’in 14. haftasında Al Ahli ile Al Shabab karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, mücadeleden 3-2 mağlup ayrılırken, Fatih Terim’in yenilen üçüncü golden sonraki tepkisi dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın bu tepkisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig'in 14'üncü haftasında Al Shabab ile kozlarını paylaştı. Fatih Terim, Al Shabab'ın başında ligdeki ikinci maçına çıkarken, ilk kez deplasmanda mücadele etti.

TAM 4 GOL

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Karşılaşmanın ilk yarısında Al-Ahli, Ivan Toney ve Gabri Veiga'nın golleriyle 2-0 galip kapattı. İkinci yarının hemen başında dakikalar 48'i gösterdiğinde Saad Yaslam farkı 3'e çıkartan golü kaydetti. Dakika 72'de Merih Demiral (kk) 90+5'de ise Musab Aljuwayr, Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ın gollerini kaydetti.

TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

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Söz konusu üçüncü golün ardından ise Fatih Terim'in kameralara yansıyan tepkisi dikkatlerden kaçmadı ve kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Fatih Terim suudi arabistan ligi
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