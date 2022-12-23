Fatih Terim'den çok konuşulacak açıklamalar! Galatasaray'a dönecek mi? "Yakın bir zamanda..."

"BENİ GURURLANDIRIYOR"

İtalya ve UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra doğal olarak her tarafta daha tanınır oluyorsunuz. Burada beni en çok etkileyen, duyulan saygı ve sevgi. Tabii ki bu beni gururlandırıyor. Bir Türk insanının dışarda sayılıp sevilmesi beni mutlu ediyor. O yüzden dışarıyı önemsiyorum. Allah'a şükür burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor."