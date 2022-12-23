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Fatih Terim'den çok konuşulacak açıklamalar! Galatasaray'a dönecek mi? "Yakın bir zamanda..."

23.12.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, katıldığı bir televizyon programında kariyerine ve projelerini dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Terim, birçok konu hakkında konuşurken, olağanüstü teklifler aldığını ancak hepsini reddettiğini duyurdu.

Türk futbolunun deneyimli teknik adamı ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görülürken, ödülünü almasının ardından Monaco'da TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kariyerine ve hedeflerine dair birçok konuya değinen Terim, merak edilen birçok konuya da açıklık getirdi.

İŞTE FATİH TERİM'İN O SÖZLERİ...

"BENİ GURURLANDIRIYOR"

"BENİ GURURLANDIRIYOR"

İtalya ve UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra doğal olarak her tarafta daha tanınır oluyorsunuz. Burada beni en çok etkileyen, duyulan saygı ve sevgi. Tabii ki bu beni gururlandırıyor. Bir Türk insanının dışarda sayılıp sevilmesi beni mutlu ediyor. O yüzden dışarıyı önemsiyorum. Allah'a şükür burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor."

UEFA KUPASI...

UEFA KUPASI...

"UEFA Şampiyonluğu bir Türk antrenörünün ilk defa kazandığı bir şey. O bizim adımıza bir milat denebilir. Hemen arkasından İtalya'ya gidişimiz bizi çok daha yukarı çekti. İnanıyorum ki çektiğimiz belgeselden sonra daha da tanınmamız arttı."

"DİNLENMEYE İHTİYACIM VARMIŞ"

"DİNLENMEYE İHTİYACIM VARMIŞ"

"Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii. Hazırlıklı olmanız lazım yoksa üşürsünüz."

"YAPTIKLARIMIZ KOLAY DEĞİLDİ"

"YAPTIKLARIMIZ KOLAY DEĞİLDİ"

"Arkadaşlarımla kupalarla bir resim çektirdik. O ara oynadığımız maçları, kupaları düşününce o zaman anlıyorsunuz. Harcadığınız mesai, zaman o zaman anlaşılıyor. Yaptıklarımız hiç kolay değildi. Aileme teşekkür ediyorum. Orada bulduk huzuru ve dayanma gücünü."

"ZİHNEN İYİ HİSSEDİYORUM"

"ZİHNEN İYİ HİSSEDİYORUM"

"Ekranın önünde bir ara devamlı bağırırken gösteriyordu. Bugün dönüşümünü yakalayamayan hiç bir insan başarılı olamaz. Eskinin önemli şeylerini alabilirsiniz ama yeni şeyler katmak zorundasınız. Doğru değişimler hem insana hem de yaptığınız işe iyi gelir. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz."

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