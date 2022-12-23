Fatih Terim'den çok konuşulacak açıklamalar! Galatasaray'a dönecek mi? "Yakın bir zamanda..."

Türk futbolunun deneyimli teknik adamı ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görülürken, ödülünü almasının ardından Monaco'da TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Kariyerine ve hedeflerine dair birçok konuya değinen Terim, merak edilen birçok konuya da açıklık getirdi.
İtalya ve UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra doğal olarak her tarafta daha tanınır oluyorsunuz. Burada beni en çok etkileyen, duyulan saygı ve sevgi. Tabii ki bu beni gururlandırıyor. Bir Türk insanının dışarda sayılıp sevilmesi beni mutlu ediyor. O yüzden dışarıyı önemsiyorum. Allah'a şükür burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor."
"UEFA Şampiyonluğu bir Türk antrenörünün ilk defa kazandığı bir şey. O bizim adımıza bir milat denebilir. Hemen arkasından İtalya'ya gidişimiz bizi çok daha yukarı çekti. İnanıyorum ki çektiğimiz belgeselden sonra daha da tanınmamız arttı."
"Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii. Hazırlıklı olmanız lazım yoksa üşürsünüz."
"Arkadaşlarımla kupalarla bir resim çektirdik. O ara oynadığımız maçları, kupaları düşününce o zaman anlıyorsunuz. Harcadığınız mesai, zaman o zaman anlaşılıyor. Yaptıklarımız hiç kolay değildi. Aileme teşekkür ediyorum. Orada bulduk huzuru ve dayanma gücünü."
"Ekranın önünde bir ara devamlı bağırırken gösteriyordu. Bugün dönüşümünü yakalayamayan hiç bir insan başarılı olamaz. Eskinin önemli şeylerini alabilirsiniz ama yeni şeyler katmak zorundasınız. Doğru değişimler hem insana hem de yaptığınız işe iyi gelir. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz."