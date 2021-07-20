Fatih Terim'den Dorukhan Toköz'e veto!

PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması oynayacak Galatasaray bir yandan transferde hız kesmiyor. Orta sahaya takviye yapması beklenen sarı-kırmızlı takımın gündemine Beşiktaşlı yıldız geldi. Fatih Terim milli futbolcuyu veto etti.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu gol averajıyla kaçıran Galatasaray'da Fatih Terim bu işi son maça bırakmak istemiyor. Yeni sezonda takımın başında devam eden Terim, Başkan Burak Elmas ile birlikte çalışmaları sürdürüyor.

ŞU ANA KADAR 3 İMZA VAR Galatasaray, sözleşmeleri sona eren Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı bedelsiz olarak transfer etmişti. Sarı kırmızılı ekip son olarak TFF 1. Lig'in gözde oyuncularından Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı.

DORUKHAN'A 1.1 MİLYON EUROLUK TEKLİF Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz kendisine kulüp arıyor. Dorukhan siyah-beyazlıların yıllık 1 milyon 100 bin Euro'luk teklifini kabul etmedi.

AVRUPA'DAN İSTEDİĞİ TEKLİF GELMEDİ 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da istediği teklifleri alamadı. Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile yollarını ayırması da Dorukhan Toköz'ü olumsuz etkiledi.