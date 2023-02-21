Fatih Terim'den Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için kendisine gelen soruya ilginç cevap!

Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla birçok Avrupa devini peşine takan 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in Sarı-Lacivertli formayla fazla forma şansı bulamaması Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un zaman zaman eleştirilmesine neden oluyor.
Şimdiye kadar A takım ile 63 maça çıkan Arda Güler 3326 dakika forma şansı bulurken, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 gol katkısı yapmayı başardı.
İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için birçok senaryo yazılıp çizilirken, Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Radyo Gol'de yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Engin yaptığı açıklamada Fatih Terim'le arasında geçen Arda Güler hakkında yaptıkları sohbetin detaylarını anlattı.
Sinan Engin, Fatih Terim ile oturdukları esnada 69 yaşındaki teknik adama, "Arda Güler senin elinde olsa ne yapardın?" diye sorduğunu söylerken, Terim'in verdiği yanıt herkesi şaşırttı.
Terim'in ise kendisine Arda Güler için, "Şimdiye kadar 300 kere oynamıştı" dediğini aktarırken, bu yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.