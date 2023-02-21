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Fatih Terim'den Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için kendisine gelen soruya ilginç cevap!

21.02.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun çok şeyler beklediği Arda Güler'in Sarı-Lacivertli formayla beklentilerin altında dakika bulması Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un eleştirilmesine neden olurken, 17'lik yıldız için ilginç bir gelişme yaşandı. Ünlü yorumcu Sinan Engin katıldığı bir programda genç yıldız için Fatih Terim ile aralarında geçen konuşmayı açıklarken, bu diyalog kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla birçok Avrupa devini peşine takan 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in Sarı-Lacivertli formayla fazla forma şansı bulamaması Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un zaman zaman eleştirilmesine neden oluyor.

Şimdiye kadar A takım ile 63 maça çıkan Arda Güler 3326 dakika forma şansı bulurken, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 gol katkısı yapmayı başardı.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için birçok senaryo yazılıp çizilirken, Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Radyo Gol'de yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Engin yaptığı açıklamada Fatih Terim'le arasında geçen Arda Güler hakkında yaptıkları sohbetin detaylarını anlattı.

"SENİN ELİNDE OLSA NE YAPARDIN?"

"SENİN ELİNDE OLSA NE YAPARDIN?"

Sinan Engin, Fatih Terim ile oturdukları esnada 69 yaşındaki teknik adama, "Arda Güler senin elinde olsa ne yapardın?" diye sorduğunu söylerken, Terim'in verdiği yanıt herkesi şaşırttı.

TERİM'İN CEVABI...

TERİM'İN CEVABI...

Terim'in ise kendisine Arda Güler için, "Şimdiye kadar 300 kere oynamıştı" dediğini aktarırken, bu yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Fatih Terim Arda Güler son dakika fener fenerbahçe yaşında portekizli

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