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Fatih Terim'e Arabistan'da 70 saniye yetti! Çeyrek final maçında Al-Shabab ile müthiş başlangıç

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.01.2025 18:45
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Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımının başına geçen Fatih Terim, ilk maçına Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde Al-Feiha karşısında çıktı. Terim'in öğrencileri karşılaşmaya müthiş başlarken rakibi karşısında henüz 2. dakikada öne geçti. İşte detaylar...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim ilk resmi maçına Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde Al-Feiha karşısında çıktı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
18:00 46'
Al Shabab Al Shabab
2 - 0
Al Fayha Al Fayha

70 SANİYE YETTİ

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Terim'in öğrencileri, Al-Feiha karşısında dakikalar 1.10'u gösterirken golü buldu.

Sağ taraftan Al Thani'nin ortasına muhteşem bir vuruş yapan Podence takımını henüz 2. dakikanın içindeyken öne geçirmeyi başardı.

FARK 2'YE ÇIKTI

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Karşılaşmada müthiş bir performans sergileyen Terim'in öğrencileri 33. dakikada ise farkı 2'ye çıkardı. Al Shabab'da ikinci golün sahibi ise Hamdallah oldu.

HAZIRLIK MAÇINDA 4 GOL ATMIŞLARDI

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Fatih Terim, Al Shabab ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Al Shabab, hazırlık maçında karşılaştığı Damac Club'ı 4-1 mağlup etti. Al Shabab’ın golleri Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi’den gelirken rakip de bir kez topu kendi ağlarına gönderdi.

İŞTE TERİM'İN SEVİNCİ

*(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)

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Fatih Terim Suudi Arabistan son dakika arabistan
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