Fatih Terim'e Arabistan'da 70 saniye yetti! Çeyrek final maçında Al-Shabab ile müthiş başlangıç

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim ilk resmi maçına Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde Al-Feiha karşısında çıktı.

70 SANİYE YETTİ

Terim'in öğrencileri, Al-Feiha karşısında dakikalar 1.10'u gösterirken golü buldu.

Sağ taraftan Al Thani'nin ortasına muhteşem bir vuruş yapan Podence takımını henüz 2. dakikanın içindeyken öne geçirmeyi başardı.

FARK 2'YE ÇIKTI

Karşılaşmada müthiş bir performans sergileyen Terim'in öğrencileri 33. dakikada ise farkı 2'ye çıkardı. Al Shabab'da ikinci golün sahibi ise Hamdallah oldu.

HAZIRLIK MAÇINDA 4 GOL ATMIŞLARDI

Fatih Terim, Al Shabab ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Al Shabab, hazırlık maçında karşılaştığı Damac Club'ı 4-1 mağlup etti. Al Shabab’ın golleri Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi’den gelirken rakip de bir kez topu kendi ağlarına gönderdi.

İŞTE TERİM'İN SEVİNCİ

*(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)