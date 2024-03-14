Fatih Terim, Galatasaray'ın efsane yıldızını alıyor! Sezon sonunda anlaşma sağlanamazsa Yunanistan'a imza atması kesin gibi...

Galatasaray'da Muslera gelişmesi bir türlü neticeye varamıyor. Sarı-kırmızılılarla ücret ve sözleşme süresi konusunda anlaşamayan Uruguaylı eldiven için iddiaların birer birer ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada taraftarlar birçok yorumda bulundu.

FATİH TERİM BEKLİYOR

Galatasaray ile henüz anlaşmaya varamayan Muslera için Fatih Terim sonucu bekliyor. Sarı-kırmızılılara asla engel olmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Muslera'nın olası ayrılık kararının ardından resmi teklif yaparak ikna etmeye çalışacak.

İKNA ETME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Galatasaray'dan ayrılma kararı verdiği andan itibaren Muslera'nın Panathinaikos'a gitme ihtimali çok yüksek görünüyor. Fatih Terim faktöründen ötürü bu transfere neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

