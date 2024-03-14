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Fatih Terim, Galatasaray'ın efsane yıldızını alıyor! Sezon sonunda anlaşma sağlanamazsa Yunanistan'a imza atması kesin gibi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2024 07:56
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Galatasaray'da Muslera'nın geleceği henüz netlik kazanmamışken Uruguaylı eldiven henüz sözleşme imzalamadı. Bu durumdan hoşnut olmayan Muslera'nın yönetime mesaj yolladığı ve durumun kısa süre içinde çözülmemesi durumunda başka takımlarla görüşeceği aktarıldı. Muslera'nın hamlesinin ardından ilk gelişme Yunanistan cephesinden geldi. Panathinaikos ile şampiyonluğa koşan Fatih Terim, Muslera'nın olası ayrılığı durumunda yıldız oyuncuya resmi teklif yapacak.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Muslera gelişmesi bir türlü neticeye varamıyor. Sarı-kırmızılılarla ücret ve sözleşme süresi konusunda anlaşamayan Uruguaylı eldiven için iddiaların birer birer ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada taraftarlar birçok yorumda bulundu.

FATİH TERİM BEKLİYOR

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Galatasaray ile henüz anlaşmaya varamayan Muslera için Fatih Terim sonucu bekliyor. Sarı-kırmızılılara asla engel olmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Muslera'nın olası ayrılık kararının ardından resmi teklif yaparak ikna etmeye çalışacak.

İKNA ETME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

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Galatasaray'dan ayrılma kararı verdiği andan itibaren Muslera'nın Panathinaikos'a gitme ihtimali çok yüksek görünüyor. Fatih Terim faktöründen ötürü bu transfere neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos galatasaray muslera
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