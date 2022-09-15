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Fatih Terim'in Fenerbahçe'den teklif aldığı ortaya çıktı! UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Fenerbahçe istemiş

15.09.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'in Netflix'te yayınlanan belgeseli kısa süre içinde binlerce kişiye erişti. Belgeselde, daha önce hiç duyulmamış konular ele alındı. Özellikle Fatih Terim'in Galatasaray'da UEFA Kupası'nı aldıktan sonra Fenerbahçe'den teklif aldığı ortaya çıktı. O konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terim'in yayınlanan Netflix belgeselinden bir kesit, yıllar sonra Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e teklif yaptığı gerçeğini gün yüzüne çıkardı. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin Fatih Terim'i istediği o konuşmada ortaya çıktı...

SELİM SOYDAN ANLATTI

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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Soydan: "Dört sene şampiyon olan bir Galatasaray var karşınızda. Siz de, ne yapalım diyorsunuz, çare arıyorsunuz. Bunun doğrusu oradan Fatih'i oynatmaktır. Oynattıktan sonra çöker orası. Oynatmazsan, beklersen ne olur? Aynı şeyleri görürsün. Fatih Terim ile Müfit Erkasap'ın evinde buluştuk. Fatih Terim'e ne istersen yaz dedim. Ben onunla pazarlık yapmıyorum ki. Ben gel buraya arkadaş diyorum."

FATİH TERİM CEVAP VERİYOR...

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Fatih Terim, Selim Soydan'ın teklifine: "Abi, saygı duyuyorum teklifinize, çok teşekkür ederim. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan bunun gelmesi önemli bir şeydir. Ama ben Galatasaraylıyım. Kusuruma bakmayın. Her taş kendi yerinde ağırdır" diyor ve Fenerbahçe'den gelen teklifi teşekkür ederek reddediyor. Sonrasında ise Fatih Terim, İtalya'nın efsane kulübü Fiorentina'nın yolunu tutuyor.

İŞTE FATİH TERİM'İN BELGESİNDEN BAZI KESİTLER... (Görüntüler Netflix'den alınmıştır)

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