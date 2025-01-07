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Fatih Terim'in gol sevinci Arabistan'da gündem oldu! "Allah Kerim, Fatih Terim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.01.2025 15:16
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Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Fayha'yı 2-1 mağlup ederken adını yarı finale yazdırmayı başardı. Fatih Terim'in takımının 2. golünden sonra yaptığı sevinç ise ülkede gündem oldu. İşte detaylar...

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başında ilk resmi maçına çıktı. Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenenen Al-Shabab, yarı finale yükseldi. Mücadelede Fatih Terim'in ekranlara yansıya bir anı ise sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

"ALLAH'U EKBER" DİYE BAĞIRDI

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Fatih Terim, takımının Hamdallah ile bulduğu 2. golün ardından gökyüzüne bakarak, "Allahu ekber" diyerek bağırdı. Bu anlar Arap Yarımadası'nda büyük beğeni topladı.

"ALLAH KERİM, FATİH TERİM"

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Karşılaşmanın ardından Al-Shabab takımı ve Fatih Terim, tribünleri selamladı. Al-Shabab taraftarları, Fatih Terim'e, "Allah kerim, Fatih Terim" tezahüratları yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim arabistan
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