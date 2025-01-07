Fatih Terim'in gol sevinci Arabistan'da gündem oldu! "Allah Kerim, Fatih Terim"

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başında ilk resmi maçına çıktı. Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenenen Al-Shabab, yarı finale yükseldi. Mücadelede Fatih Terim'in ekranlara yansıya bir anı ise sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Fatih Terim, takımının Hamdallah ile bulduğu 2. golün ardından gökyüzüne bakarak, "Allahu ekber" diyerek bağırdı. Bu anlar Arap Yarımadası'nda büyük beğeni topladı.
Karşılaşmanın ardından Al-Shabab takımı ve Fatih Terim, tribünleri selamladı. Al-Shabab taraftarları, Fatih Terim'e, "Allah kerim, Fatih Terim" tezahüratları yaptı.
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