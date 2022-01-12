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Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Florya hayalet şehre döndü! İstifa eden edene...

12.01.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Florya'da ayrılık rüzgarları esiyor. Tecrübeli adamın takımdan gidişi sonrası birçok isim görevinden ayrılacak. Galatasaray yönetiminin bu olaylara nasıl karşılık vereceği henüz bilinmezken sosyal medyada ''Florya'da çalışacak kimse kalmadı'' yorumları yapılıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması birçok kişide şok etkisi yarattı. Burak Elmas dün yaptığı açıklamada ayrılık kararını karşılıklı anlaşarak verdiklerini ifade etmişti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından Florya'da birçok kişi görevini bırakacak. Daha önce böyle toplu bir istifa durumu yaşamayan Galatasaray yönetiminin ne yapacağı henüz bilinmiyor. İşte o isimler...

TARİHTE BÖYLESİ YOK

SELÇUK İNAN

SELÇUK İNAN
Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyordu. İstifa edecek.

NECATİ ATEŞ

NECATİ ATEŞ
Selçuk İnan gibi Terim'in yardımcılarından biriydi. Onun da istifa mektubu cebinde...

HAKAN BALTA

HAKAN BALTA
Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Terim'in ayrılığı sonrası görevi bırakması bekleniyor.

ŞÜKRÜ HANEDAR

ŞÜKRÜ HANEDAR
Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar. Terim'e en yakın isimlerden. İlk istifa edenlerden.

ERAY SÖZEN

ERAY SÖZEN
Futbol A Takım Medya Sorumlusu olarak uzun yıllardır görev yapıyor. İstifa etmese bile görevden alınacak isimlerden.
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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
eee gitsinler! ne olmuş yani!
ne kadar güzel işte temizlik dediğin böyle olur helal olsun
Fatih terime bak derin galatasaraymiş haberimiz yok

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