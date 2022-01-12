Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Florya hayalet şehre döndü! İstifa eden edene...

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması birçok kişide şok etkisi yarattı. Burak Elmas dün yaptığı açıklamada ayrılık kararını karşılıklı anlaşarak verdiklerini ifade etmişti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından Florya'da birçok kişi görevini bırakacak. Daha önce böyle toplu bir istifa durumu yaşamayan Galatasaray yönetiminin ne yapacağı henüz bilinmiyor. İşte o isimler...