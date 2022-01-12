Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Florya hayalet şehre döndü! İstifa eden edene...

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması birçok kişide şok etkisi yarattı. Burak Elmas dün yaptığı açıklamada ayrılık kararını karşılıklı anlaşarak verdiklerini ifade etmişti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından Florya'da birçok kişi görevini bırakacak. Daha önce böyle toplu bir istifa durumu yaşamayan Galatasaray yönetiminin ne yapacağı henüz bilinmiyor. İşte o isimler...
TARİHTE BÖYLESİ YOK
SELÇUK İNAN
Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyordu. İstifa edecek.
NECATİ ATEŞ
Selçuk İnan gibi Terim'in yardımcılarından biriydi. Onun da istifa mektubu cebinde...
HAKAN BALTA
Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Terim'in ayrılığı sonrası görevi bırakması bekleniyor.
ŞÜKRÜ HANEDAR
Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar. Terim'e en yakın isimlerden. İlk istifa edenlerden.
ERAY SÖZEN
Futbol A Takım Medya Sorumlusu olarak uzun yıllardır görev yapıyor. İstifa etmese bile görevden alınacak isimlerden.
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