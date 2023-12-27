Fatih Terim'in Panathinaikos ile ilk antrenmanında dikkat çeken hamle! Oyuncuları teker teker yanına topladı ve...

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla ilk antrenmana çıktığı ifade edildi.

TOPLANTI DETAYI!

Fatih Terim'in antrenmana başlamadan önce oyuncularını yanına toplayıp yaklaşık 10 dakika toplantı yapması dikkatlerden kaçmadı. Bazı anlarda sert, bazı anlarda ılımlı konuşan Terim'in oyuncularına bir takım direktifler verdiği öğrenildi.

PAS ÇALIŞMASI VE DAR ALANDA MAÇ

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.

Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, bugün Atina'ya gitmişti.

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

