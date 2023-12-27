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Fatih Terim'in Panathinaikos ile ilk antrenmanında dikkat çeken hamle! Oyuncuları teker teker yanına topladı ve...

27.12.2023 22:38 | Son Güncelleme:
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın henüz başında topla çalışmalara başlamadan oyuncularını yanına toplayan tecrübeli çalıştırıcı, İngilizce olarak uyarılarda bulundu. Yaklaşık 10 dakikalık bir toplantı yapan Fatih Terim, antrenmanın ilerleyen dakikalarında da bireysel olarak bazı oyuncularıyla konuştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla ilk antrenmana çıktığı ifade edildi.

TOPLANTI DETAYI!

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Fatih Terim'in antrenmana başlamadan önce oyuncularını yanına toplayıp yaklaşık 10 dakika toplantı yapması dikkatlerden kaçmadı. Bazı anlarda sert, bazı anlarda ılımlı konuşan Terim'in oyuncularına bir takım direktifler verdiği öğrenildi.

PAS ÇALIŞMASI VE DAR ALANDA MAÇ

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Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.

Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, bugün Atina'ya gitmişti.

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

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