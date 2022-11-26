Fatih Terim referans olmuştu, Acun lıcalı transfer etmişti! Hull City'de Ozan Tufan krizi

YENİ TEKNİK ADAMDAN AÇIKLAMA

Hull Live'da yer alan habere göre İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni hocası Ozan Tufan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun İtalya'ya transfer olacağına yönelik iddialara cevap veren Rosenior, Ozan Tufan'ın Hull City kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam ettiğini belirterek, "Resmi olarak hiçbir şey duymadım. Olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorum, inanılmaz bir kariyeri var ve şimdiye kadar beni gerçekten mutlu eden şey, onun benimle çalışma hevesi. O, birlikte çalışmaktan hoşlandığım ve bunun mümkün olduğu kadar uzun süre devam etmesini umduğum harika bir oyuncu" dedi.