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  4. Fatih Terim referans olmuştu, Acun lıcalı transfer etmişti! Hull City'de Ozan Tufan krizi

Fatih Terim referans olmuştu, Acun lıcalı transfer etmişti! Hull City'de Ozan Tufan krizi

26.11.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. 27 yaşındaki başarılı futbolcu için ayrılık iddiaları gündeme gelirken, yeni teknik direktör Liam Rosenior, milli futbolcu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Türkiye'den birçok ismi kadrosuna katarken, bu isimlerden biri de Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan olmuştu. 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Championship ekibiyle anlaşma sağlayan tecrübeli orta saha takımın vazgeçilmezleri arasında yer alsa da geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Championship ekibi Türkiye'de forma giymiş olan oyuncularla birlikte birçok Türk ismi kadrosuna katarken Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Ozan Tufan, Jean Michael Seri, Adama Traore, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh ve Dimitris Pelkas gibi isimlerle sözleşme imzalamıştı.

Sezona Şota Arveladze ile başlayan ancak ilk 4 haftada rakiplerine mağlup olmasa da sonrasında alınan üst üste puan kayıpları ve yenilgiler sonrası Gürcü teknik adamla yollarını ayıran Ilıcalı, bu ayrılığın ardından takımı Pedro Martins'e emanet etmişti.

YENİ TEKNİK ADAMDAN AÇIKLAMA

YENİ TEKNİK ADAMDAN AÇIKLAMA

Hull Live'da yer alan habere göre İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni hocası Ozan Tufan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun İtalya'ya transfer olacağına yönelik iddialara cevap veren Rosenior, Ozan Tufan'ın Hull City kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam ettiğini belirterek, "Resmi olarak hiçbir şey duymadım. Olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorum, inanılmaz bir kariyeri var ve şimdiye kadar beni gerçekten mutlu eden şey, onun benimle çalışma hevesi. O, birlikte çalışmaktan hoşlandığım ve bunun mümkün olduğu kadar uzun süre devam etmesini umduğum harika bir oyuncu" dedi.

"HİÇBİR İŞARET YOK"

"HİÇBİR İŞARET YOK"

Ozan Tufan ile görüşmesi hakkında detayları açıklayan teknik adam, "Ozan ile son görüşmemiz gerçekten çok verimli geçti. Aslında bana mesaj atıyordu. Fitness programı üzerinde gerçekten çok çalışıyor ama ondan kulüpten ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret yok." sözleri ile iddialara son noktayı koydu.

İTALYAN EKİBİ PEŞİNDE

İTALYAN EKİBİ PEŞİNDE

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e bonservisiyle transfer olan Ozan Tufan'a Serie A'dan talip çıktığı iddia edilmişti. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Ozan Tufan'a Serie A'da tutunmaya çabalayan Salernitana talip oldu.

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