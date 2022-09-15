Fatih Terim ve Okan Buruk'un anısı kırdı geçirdi! Kimse bilmiyordu

Fatih Terim'in ünlü online film ve dizi platformu Netflix'te yayınlanan belgeseli 'Terim' yayına girmesiyle gündeme oturdu. Galatasaray Kulübü'ne ilk girişinden son ana kadar yaşanan süreci anlatan belgeselde oldukça dikkat çeken anılar da gün yüzüne çıktı. Sarı-Kırmızılı takıma geldiği ilk sezona ait oldukça ilginç bir anekdota yer verilen belgeselde. Saha içerisinde yaşanan değişiklikleri Okan Buruk ve Fatih Terim'in ağzından aktarılırken, o hikaye herkesi kırdı geçirdi.

FATİH TERİM: Ben geldiğimde bir çok oyuncunun satışa konduğu gitmesini istedikleri bir liste vardı. Belli bir süre temel fizik hazırlıkları yaptıktan sonra, teknik idmanlar + hazırlık maçları oyun sisteminde, anlayışında köklü değişiklikler yaptık.

OKAN BURUK: Saha içerisinde ne değişti mesela, ilk haftaydı özellikle toplu çalışmaların başladığı antrenmanlar... Ben de topla oynamayı severdim futbolcuyken, kolay kolay topu ayağımdan çıkartmazdım.

"Bir gün aldım yine bir çalım iki çalım üçüncüyü denedim ve kaptırdım topu. Hoca düdüğü çaldı antrenmanı durdurdu ve malzemeciden bir top istedi. Ben de bir top takımda bir top ayrı çalıştık."