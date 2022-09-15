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Fatih Terim ve Okan Buruk'un anısı kırdı geçirdi! Kimse bilmiyordu

15.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim'in Netflix tarafından çekilen ve herkesin merakla beklediği 'Terim' isimli belgeseli an itibarıyla yayına girdi. Milyonlarca kişinin ilgiyle izlediği belgesel sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Fatih Terim'in hayatına dair bilinmeyenler de gün yüzüne çıktı. 69 yaşındaki teknik adamın Galatasaray'a geldiği ilk günlere dair anısını paylaşırken, Okan Buruk ile yaşadığı o anekdot herkesi kırdı geçirdi. İşte detaylar...

Fatih Terim'in ünlü online film ve dizi platformu Netflix'te yayınlanan belgeseli 'Terim' yayına girmesiyle gündeme oturdu. Galatasaray Kulübü'ne ilk girişinden son ana kadar yaşanan süreci anlatan belgeselde oldukça dikkat çeken anılar da gün yüzüne çıktı.

Sarı-Kırmızılı takıma geldiği ilk sezona ait oldukça ilginç bir anekdota yer verilen belgeselde. Saha içerisinde yaşanan değişiklikleri Okan Buruk ve Fatih Terim'in ağzından aktarılırken, o hikaye herkesi kırdı geçirdi.

FATİH TERİM:

FATİH TERİM:
Ben geldiğimde bir çok oyuncunun satışa konduğu gitmesini istedikleri bir liste vardı. Belli bir süre temel fizik hazırlıkları yaptıktan sonra, teknik idmanlar + hazırlık maçları oyun sisteminde, anlayışında köklü değişiklikler yaptık.

OKAN BURUK:

OKAN BURUK:
Saha içerisinde ne değişti mesela, ilk haftaydı özellikle toplu çalışmaların başladığı antrenmanlar... Ben de topla oynamayı severdim futbolcuyken, kolay kolay topu ayağımdan çıkartmazdım.
"Bir gün aldım yine bir çalım iki çalım üçüncüyü denedim ve kaptırdım topu. Hoca düdüğü çaldı antrenmanı durdurdu ve malzemeciden bir top istedi. Ben de bir top takımda bir top ayrı çalıştık."

FATİH TERİM:

FATİH TERİM:
Okan gördüğüne ver diyorum o çalım atıyor eski alışanlığıyla kızdım, (oyun durur ikinci top istenir) dedim okan sen bunla oyna... Ben taraftar ve basın olduğunu unuttum kendime de kızdım sinirime yenildim yani, onu orada yapmazdım.
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