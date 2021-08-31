Fedon'un oğlunu görenler inanamadı! "Hangisi Fedon?"

Sevilen şarkıcı Fedon Kalyoncu'nun oğlu Theo Kalyoncu'yu görenler şoke oldu. 75 yaşındaki şarkıcı Fedon sosyal medya hesabından oğlu ile çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler gözlerine inanamadı.
Siyah gömlek giyip gözlük takan ikili imajlarıyla da dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'abi-kardeş gibiler' , 'Fedon Bey yanınızdaki ikiziniz mi' , 'hangisi Fedon' şeklinde yorumlar yapıldı.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
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