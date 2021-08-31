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  4. Fedon'un oğlunu görenler inanamadı! "Hangisi Fedon?"

Fedon'un oğlunu görenler inanamadı! "Hangisi Fedon?"

31.08.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile verdiği poz sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin oğlunu görenler "Hangisi Fedon?" yorumunda bulundu.

Sevilen şarkıcı Fedon Kalyoncu'nun oğlu Theo Kalyoncu'yu görenler şoke oldu. 75 yaşındaki şarkıcı Fedon sosyal medya hesabından oğlu ile çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler gözlerine inanamadı.

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Siyah gömlek giyip gözlük takan ikili imajlarıyla da dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'abi-kardeş gibiler' , 'Fedon Bey yanınızdaki ikiziniz mi' , 'hangisi Fedon' şeklinde yorumlar yapıldı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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