Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran, Türk televizyonlarının başına gelen en iyi komedi dizileri arasında yer alan Avrupa Yakası güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile çok beğenilmişti. Yıllar geçmesine rağmen dizideki karakterler hala hafızalarımızda.

Uzun zamandır gözerden uzak sakin bir yaşam süren Hale Caneroğlu Saba Tümer'in programında ortaya çıktı. Yıllar içinde değişimiyle dikkat çeken Hale Caneroğlu, oyunculuğu bırakma nedenlerini itiraf ederek yeniden gündeme geldi.

"ÇALIŞMAMA HAKKIMI KULLANDIM"

Saba Tümer'in programına konuk olan Caneroğlu, "Gelen maddi teklifler çok sinir bozucuydu. Başrol oyuncusu dünyanın parasını alırken, siz Avrupa Yakası'nda bıraktığınız ücretin sadece bir tık üzerini istiyorsunuz; ancak size o dönem aldığınızın yarısını teklif ediyorlar. Bir anneyim; sabahın yedisinde evden çıkıp gece yarıları döneceğim, çocuğumu büyütemeyeceğim, ondan ayrı kalacağım ve tüm bu zorlu set şartlarına rağmen hak ettiğim parayı alamayacağım... Bu yüzden çalışmama hakkımı kullandım" dedi.

Caneroğlu'nun son hali kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme; 'çok değişmiş', 'yaşlanmış', 'yıllar yaramış', 'şahane bir kadın' gibi yorumlar yapıldı.

2013 yılında Özgür Fidanoğlu ile dünyaevine giren Hale Caneroğlu'nun bu evliliğinden Arya adında bir kız çocuğu bulunuyor.