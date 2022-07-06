Feghouli'den Fatih Terim'e taş! Şampiyonluğa bile göz koydu...

Galatasaray'dan ayrılan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Marsilya'nın başına geçen eski teknik direktörü Igor Tudor'u So Foot'a anlattı.

FEGHOULI'DEN FATİH TERİM'E TAŞ

"ŞAMPİYONLUĞU TUDOR GETİRDİ" "Tudor'un ayrılığını biz oyuncular anlayamadık. Aralık ayının başında liderin 3 puan gerisinde ikinciydik. Ancak, Galatasaray'da günlük medya baskısı ve dedikodular nedeniyle sık sık olaylar yaşanır. Dışarıda bazı taraftarlar ona tepki göstermiş, baskı oluşturmuş ve yönetim de kamuoyu baskısıyla Tudor'u görevden aldı. Ancak, takım içindeki bazı oyuncular Tudor'a yapılan bu davranış nedeniyle çok mutsuz oldu. Sezon sonunda elde edilen şampiyonluk, Tudor'un sezon başında transfer ettiği oyuncular ve sezon başı kampındaki üst düzey antrenmanla geldi."

"TUDOR BASKIYI BİLİR" "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa kupaları kazanmış, çok büyük tarihe sahip bir kulüp. Türkiye, Fransa'da çok az bilinen bir ülke. 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Şunu garanti ederim ki, Türkiye'deki dört büyük kulüpteki tutku Marsilya gibi. Tudor, bu baskıya ve tutkuya alışkın biri. Ayrıca, PAOK'ta teknik direktörlük yaptı. Akdeniz halkıyla nasıl başa çıkılacağını çok iyi bilir."

"PES EDENLERİ DİREKT SİLER" "Türk oyuncuların çoğu, alışık olmadıkları ve önceki yıllardan kötü alışkanlıkları nedeniyle antrenmanlarda çok acı çekti. Oynamadıkları zaman da buna katlanmaları zordu. Tudor, antrenmanlarda pes edenler ya da umursamaz olanları direkt siler, kabul etmez. Toplu ve topsuz antrenmanlarda fiziksel olarak zirvede, gerçek bir atlet olmanızı ister ve günlük antrenmanlarınızı kusursuz yapmanızı talep eder."

"KİMSEYE AYRIM YAPMAZ" "Bazen şakalar yapar, herkese aynı şekilde hitap eder. Kimseye bir ayrım yapmaz. Ancak bazen, elindeki oyuncunun zihniyetine bağlı olarak yaklaşımlarında daha dikkatli olmalı. Bazı insanlar, o sözleri nedeniyle incinebilir, bazıları tartışma çıkarabilir. Son 5 yılda Tudor, önemli tecrübeler kazandı. Bence Marsilysa için çok doğru bir karar. Antrenmanları farklıdır. Ancak, Tudor çok iyi bir liderdir."