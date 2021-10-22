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Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

22.10.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için transfer bombası Brezilya'dan gelmişti. Haberde Aslan'ın orta sahasındaki sıkıntıyı çözmek için kulübün efsane isim Felipe Melo'ya yöneldiği yazılmıştı. Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek 38 yaşındaki oyuncunun Sarı-Kırmızılılar ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi ve forma numarası bile belli oldu. Brezilyalı futbolcunun İtalyan menajer arkadaşı dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nden sürpriz paylaşım yaptı.

Galatasaray, efsanesine kavuşuyor. Brezilya basınından UOL Esporte; 38 yaşındaki futbolcunun ocak ayında sarı-kırmızılı formayı tekrar giyeceğini duyurmuştu. Çıkan haber üzerine Galatasaray taraftarları heyecanlanırken, dün bir bomba daha patladı.

TESİSLERE BİLE GELDİLER

Melo'nun menajerlik görevini yürüten Leo Cornacini, İstanbul'a gelmesinin üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nde fotoğraf paylaştı. Cornacini, Galatasaray bayrağının olduğu fotoğrafın içine, "Güzel mekan" diyerek Florya'yı etiketledi. Bu hareket transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

10 NUMARAYI GİYECEK

10 NUMARAYI GİYECEK
Şu anda ülkesinde Palmeiras formasını terleten Felipe Melo'nun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor. 38 yaşındaki orta saha, böylece bonservis bedeli ödenmeden ocak ayında sarı-kırmızılılara geri dönecek. Galatasaray'a geldiği ilk dönemde 10 numaralı formayı sırtına geçiren Felipe Melo, daha sonra bu formayı Wesley Sneijder'e bırakıp 3 numarayı almıştı. Bu sezon 10 numaranın boş olmasıyla Melo'nun yeniden formasına kavuşması bekleniyor. İlkbahar aylarında başlayan Brezilya liginde bu sezon 40 karşılaşmaya çıkan Melo, 1 asist yaptı.

2017'DEN BERİ ORADA

2017'DEN BERİ ORADA
Galatasaray'a 2011-12 sezonunda Juventus'tan kiralık olarak gelen Melo'nun bonservisi, 2 yıl kiralandıktan sonra 2013-14 sezonu öncesi alınmıştı. 2015-16 sezonu başında Inter'e satılan Melo, Ocak 2017'den bu yana Palmeiras'ta top koşturuyor.

EN BAŞARILI BREZİLYALI

EN BAŞARILI BREZİLYALI
Melo, G.Saray'da 8 kupa kazanarak sarı-kırmızılıların en başarılı Brezilyalı futbolcusu oldu. Melo, 2011-12, 2012- 13 ve 2014-15'te Süper Lig'i 2013-14 ve 2014-15'te Türkiye Kupası'nı ve 2012-13, 2013-14 ve 2014-15'te Süper Kupa'yı kazandı. Melo'nun en yakın takipçisi 6 kupa kazanan efsane kaleci Claudio Taffarel'di.

EN İYİ DÖNEMİYDİ

EN İYİ DÖNEMİYDİ
Melo kariyerinde sırasıyla Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing, Almeira, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter ve Palmeiras formaları giydi. Brezilyalı yıldız en çok maça 164 kez ile Palmeiras'ta çıktı ve 8 gol, 6 asistle oynadı. Sambacı, G.Saray'da ise 154 maça çıktı ancak 18 gol, 12 asistle kariyerinin en verimli dönemini G.Saray'da yaşadı.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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