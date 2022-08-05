İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, dünkü yangının ardından Balıklı Rum Hastanesi Huzurevini ziyaret etti.
Patrik Bartholomeos, yangından sonra başlatılan hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Patrikhane yetkilileri ve hastane teknik uzmanlarıyla hastanenin katlarını gezen Bartholomeos, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret
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