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Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

05.08.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, dünkü yangının ardından Balıklı Rum Hastanesi Huzurevini ziyaret etti.

Patrik Bartholomeos, yangından sonra başlatılan hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Patrikhane yetkilileri ve hastane teknik uzmanlarıyla hastanenin katlarını gezen Bartholomeos, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

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