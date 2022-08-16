Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi’ni ziyaret etti.
Beraberindeki metropolitlerle Trabzon’dan kara yoluyla Gümüşhane'ye gelen Bartholomeos, merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir kilisede incelemede bulundu, buradaki bazı tarihi binaları gezdi.
Ziyaretin ardından bir çay bahçesinde dinlenen Bartholomeos'un, Trabzonspor logolu maske takması dikkati çekti.
Bartholomeos ve beraberindekiler daha sonra kentten ayrıldı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Gümüşhane’deki tarihi Süleymaniye Mahallesi’ne ziyaret
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz