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Fenerbahçe 12. dakikada geriye düşünce taraftar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Yeter artık, bıktık"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 19:31 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadelenin 12. dakikasında rakibi karşısında 1-0 geriye düşerken yenilen bu gol sonrası taraftarlar sosyal medyada takımlarına tepki gösterdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25'nci haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında büyük bir şok yaşadı.

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19:00 40'
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 1
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

12. DAKİKADA GERİYE DÜŞTÜ

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Mücadelede dakikalar 12'yi gösterirken sağ kanatta Oğuz Aydın ve Carlos Eduardo'nun baskısıyla Ferdi Kadıoğlu'ndan topu kapan Alanyaspor'da ceza sahasına giren Carlos Eduardo, yanındaki Oğuz Aydın'ı gördü.

Oğuz Aydın'ın penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Pione Sisto'nun vuruşu kaleci Dominik Livakovic'ten dönerken Antonio Augusto, önünde bulduğu topu boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi.

TARAFTARDAN TEPKİ: BIKTIK

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Henüz 12'nci dakikada rakibi karşısında beklemediği bir şekilde geriye düşen Fenerbahçe'de yenilen bu gole taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi. Bazı taraftarlar yenilen bu gol için "Evimizde deplasmanda gibi oynamaktan bıktık" ifadelerini kullandı.

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