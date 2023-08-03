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Fenerbahçe adeta para basıyor! 5 futbolcudan rekor gelir: 1.73 milyar TL...

03.08.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu toplamda 9-0'lık skorla eleyeren 3. ön eleme turuna adını yazdırdan Fenerbahçe, transfer dönemindeki hareketliliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Diego Rossi ve Joao Pedro ile yollarını ayıran sarı - lacivertliler, bonservisiyle gönderilen futbolculardan rekor bir gelir elde etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru ile kozlarını paylaşmıştı. İlk maçı 5-0 kazanan sarı - lacivertliler, deplasmanda da rakibini 4-0'la geçti ve adını 3. ön eleme turuna yazdıran taraf oldu.

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Sarı - lacivertlilerde tur sevinci yaşanırken, transfer dönemindeki hareketlilik de oldukça dikkat çekici durumda.

Son olarak Diego Rossi ve Joao Pedro ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu yaz yaptığı oyuncu satışlarından 47.92 milyon euro (1.413 milyar TL) + 10.9 milyon euro (321.47 milyon TL) gelir elde etti.

İşte Fenerbahçe'nin satışları...

İŞTE O İSİMLER

ARDA GÜLER

ARDA GÜLER

Gittiği takım: Real Madrid / Bonservis: 20 milyon euro / Bonus maddesi: 10 milyon euro

ATTILA SZALAI

ATTILA SZALAI

Gittiği takım: Hoffenheim / Bonservis: 12.3 milyon euro

ARMINDO BRUMA

ARMINDO BRUMA

Gittiği takım: Braga / Bonservis: 6.5 milyon euro

DIEGO ROSSI

DIEGO ROSSI

Gittiği takım: Columbus Crew / Bonservis: 5.12 milyon euro / Bonus maddesi: 900 bin euro

MERGIM BERISHA

MERGIM BERISHA

Gittiği takım: Augsburg / Bonservis: 4 milyon euro

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Arda Güler fenerbahçe UEFA s lig transfer dönemi

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