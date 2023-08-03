Fenerbahçe adeta para basıyor! 5 futbolcudan rekor gelir: 1.73 milyar TL...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru ile kozlarını paylaşmıştı. İlk maçı 5-0 kazanan sarı - lacivertliler, deplasmanda da rakibini 4-0'la geçti ve adını 3. ön eleme turuna yazdıran taraf oldu.

Sarı - lacivertlilerde tur sevinci yaşanırken, transfer dönemindeki hareketlilik de oldukça dikkat çekici durumda.

Son olarak Diego Rossi ve Joao Pedro ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu yaz yaptığı oyuncu satışlarından 47.92 milyon euro (1.413 milyar TL) + 10.9 milyon euro (321.47 milyon TL) gelir elde etti.

İşte Fenerbahçe'nin satışları...