Fenerbahçe adeta para basıyor! Sarı-lacivertliler Ali Koç döneminde 95 milyon euro kazandı

Daha sezona başlamadan kendinden söz ettirmeye başlayan Fenerbahçe'de kazanılan paralar dudak uçuklattı. Ali Koç döneminde müthiş bir transfer başarısı sergileyen sarı-lacivertliler 95 milyon euro gelir elde etti.

FENERBAHÇE PARA BASIYOR

4 YILDA 95 MİLYON EURO Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde oyuncu satışlarındaki başarısını bu sezon da sürdürdü. 4 yıllık Koç döneminde sarı-lacivertlilerin kasasına yaklaşık 95 milyon Euro koydu.

10 MİLYON EURO ÜZERİ 5. SATIŞ Kim Min Jae’nin çıkış maddesini ödemeyi kabul eden Rennes, Güney Koreli’ye imza attırınca sarı-lacivertliler 18 milyon Euro kazanacak. Bu transfer, Ali Koç döneminde 4 yılda 10 milyon Euro üzeri yapılan 5. satış olacak.

SATIŞ REKORLARI Daha önce Giuliano 10.5, Josef de Soza 12, Elif Elmas 16, Vedat Muriqi ise 17.5 milyon Euro’ya yurtdışına satıldı. Bu satış miktarları bonuslar hariç kasaya giren rakamlar oldu. Jailson, Allahyar, Ozan Tufan, Fernandao ve diğer isimlerin satışlarıyla kasaya giren miktar 95 milyon Euro’yu buldu.

ELVİR BALİÇ'TEN SONRA EN BÜYÜK TRANSFER Kim Min Jae transferinden doğrudan gelen rakam ise bütün isimleri geride bıraktı. 18 milyon Euro’ya satılan Kim Min Jae, Fenerbahçe tarihinin Elvir Baliç’den sonra en büyük miktara satılan ismi olarak tarihteki yerini aldı.