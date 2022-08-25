Fenerbahçe Austuria Wien maçının sonuna Mesut Özil damgası!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna fırtına gibi devam eden Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austuria Wien eşleşmesinin ilk ayağında rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederken, İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdırmayı başardı.

MAÇ SONU GÜNDEM OLDU!

Sarı-Lacivertliler'in ilk 3 golü İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci'den (2) gelirken, mücadelenin 79. dakikasında attığı golle skoru 4-1'e getiren ve karşılaşmanın skorunu belirleyen Mert Hakan Yandaş'ın maç sonu açıklamaları gündem oldu.

"KİM OLDUĞU BENDE KALSIN"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Benim için çok değerli biri gol atacağımı söylemişti. Yeri bende çok ayrı. O ne zaman hissetse çıkar. Kim olduğu bende kalsın. Ona armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullanırken, 28 yaşındaki oyuncunun bu sözleri sosyal medyada çokça konuşuldu.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ! MESUT ÖZİL...

Taraftarlar Yandaş'ın bu sözlerinde kastettiği isim üzerine paylaşımlarda bulunurken, birçok kullanıcı Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılaşayamaması sonrası Sarı-Lacivertli ekipten flaş bir şekilde ayrılarak Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil isminde birleşirken, bazı taraftarlar Özil'i kastetmediğini söyledi. Fenerbahçe'de olduğu dönemde ikilinin oldukça yakın olduğu biliniyordu.