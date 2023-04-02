Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi Jorge Jesus'tan karar! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev karşılaşma öncesi iki ekipte son hazırlıklarını tamamlarken, mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor.
İki teknik adamın taktik savaşına da sahne olacak mücadelede Fenerbahçe teknik direktörü Jesus, cezası nedeniyle kulübeyi yardımcısı De Deus'a devredecek. Zirvenin 14 puan gerisinde 3. sırada yer alan Kartal, kazanırsa galibiyet serisini 4 maça çıkarıp ezeli rakibi ile puan farkını da 2'ye indirecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'nin yanı sıra Valentin Rosier ve Romain Saiss'i de derbi kadrosuna almadı.
Sarı-Lacivertliler'de bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performansı sergileyen ve yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle tepkilere neden olan İrfan Can Kahveci için 'Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayacak' haberleri sonrası taraftar tepki gösterirken, Jesus'un tepkilere rağmen formayı İrfan Can Kahveci'ye vereceği ve zorlu derbide tecrübeli oyuncuyu ilk 11 başlatacağı öğrenildi.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Samet, Osayi, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia.
Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.