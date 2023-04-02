Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi Jorge Jesus'tan karar! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

JORGE JESUS'TAN KARAR

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performansı sergileyen ve yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle tepkilere neden olan İrfan Can Kahveci için 'Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayacak' haberleri sonrası taraftar tepki gösterirken, Jesus'un tepkilere rağmen formayı İrfan Can Kahveci'ye vereceği ve zorlu derbide tecrübeli oyuncuyu ilk 11 başlatacağı öğrenildi.