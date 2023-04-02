SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi Jorge Jesus'tan karar! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi Jorge Jesus'tan karar! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

02.04.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Haftanın maçında zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki ekipte de ilk 11'ler büyük oranda belirlendi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev karşılaşma öncesi iki ekipte son hazırlıklarını tamamlarken, mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor.

JESUS KULÜBEDE YOK

JESUS KULÜBEDE YOK

İki teknik adamın taktik savaşına da sahne olacak mücadelede Fenerbahçe teknik direktörü Jesus, cezası nedeniyle kulübeyi yardımcısı De Deus'a devredecek. Zirvenin 14 puan gerisinde 3. sırada yer alan Kartal, kazanırsa galibiyet serisini 4 maça çıkarıp ezeli rakibi ile puan farkını da 2'ye indirecek.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER
Ev sahibi Fenerbahçe’de, 5 önemli isim sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi Beşiktaş derbisinde sahaya çıkamayacak.

ROSIER, SAISS YOK...

ROSIER, SAISS YOK...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'nin yanı sıra Valentin Rosier ve Romain Saiss'i de derbi kadrosuna almadı.

JORGE JESUS'TAN KARAR

JORGE JESUS'TAN KARAR

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performansı sergileyen ve yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle tepkilere neden olan İrfan Can Kahveci için 'Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayacak' haberleri sonrası taraftar tepki gösterirken, Jesus'un tepkilere rağmen formayı İrfan Can Kahveci'ye vereceği ve zorlu derbide tecrübeli oyuncuyu ilk 11 başlatacağı öğrenildi.

İŞTE FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASININ MUHTEMEL 11'LERİ

İŞTE FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe:  Altay, Serdar, Szalai, Samet, Osayi, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia.  

Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Arda Güler son dakika Jorge Jesus beşiktaş fenerbahçe ilk 11 Süper Lig maçı beşiktaş, süper li fenerbahçe sahası maçın

En Çok Okunan Haberler

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Son anketi açıkladı: Çok konuşulacak sonuçlar!

Son anketi açıkladı: Çok konuşulacak sonuçlar!

Galatasaray ve Fenerbahçe anlaşma sağladı! Önümüzdeki sezon için...

Galatasaray ve Fenerbahçe anlaşma sağladı! Önümüzdeki sezon için...

Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!

Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

Volkan Demirel'e sürpriz davet! Tesisleri bile gezdi

Volkan Demirel'e sürpriz davet! Tesisleri bile gezdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.