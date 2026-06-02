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Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri İstanbul’da

Fenerbahçe’de yaklaşan tarihi kongre öncesi başkan adaylarından iş insanı Hakan Safi, camiada taşları yerinden oynatacak dev bir transfer operasyonuna imza attı. Safi, Hakan Çalhanoğlu'nun menajerleri ile İstanbul'da bir araya geldi.

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri İstanbul’da
Burak Kavuncu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, tarihi kongre öncesi asrın transfer bombası için düğmeye bastı. İtalya’da Inter formasıyla fırtınalar estiren A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic ile el sıkışan Safi, seçimi kazanması halinde yıllık 10 milyon euro maaşla bu dev transferi bitirmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE YILIN BOMBASI! HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN TEMSİLCİSİ İSTANBUL’DA, PAZARLIKLAR BAŞLADI...

Fenerbahçe de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri İstanbul’da 1

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi adaylardan iş insanı Hakan Safi, camiayı ayağa kaldıracak tarihi bir transfer hamlesine imza attı. "Dünya yıldızı" sözü veren Safi, İtalya Serie A’da şampiyonluk yaşayan ve A Milli Takımımızın da kaptanlığını yürüten Hakan Çalhanoğlu için resmen devreye girdi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaştığı flaş gelişmeye göre; yıldız futbolcunun haklarını elinde bulunduran dünyaca ünlü menajer Gordon Stipic, Hakan Safi ve ekibiyle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geldi.

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ÖMER TOPBAŞ VE ÖZGÜR ÖZAKTAÇ MASADA!

Fenerbahçe de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri İstanbul’da 2

İstanbul'da gizli bir zirveyle başlayan görüşmelerde operasyonu Hakan Safi'nin kurmayları yürütüyor. Safi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç, şu dakikalarda Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcisiyle masada direkt olarak pazarlıkları sürdürüyor.

EL SIKIŞILDI İDDİASI! YILLIK 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri İstanbul’da 3

Gelen son bilgilere göre Hakan Safi, milli yıldızın menajeri Gordon Stipic ile her konuda prensip anlaşmasına vararak el sıkıştı. Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki maestro için tüm şartlar zorlanıyor. Hakan Safi’nin kongrede başkan seçilmesi durumunda, transferin yıllık 10 milyon euro seviyelerinde rekor bir maaş bütçesiyle resmiyete dökülmesi ve ıslak imzaların atılması bekleniyor.

SEZONU SALLAYAN MUAZZAM PERFORMANS

Fenerbahçe de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri İstanbul’da 4

Bu sezon Inter formasıyla Serie A'da adeta şov yapan Hakan Çalhanoğlu, çıktığı 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. İstikrarlı ve lider yapısıyla İtalya'da tam 5 kez "Serie A Haftanın Oyuncusu" ödülüne layık görülen kaptanın, Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde sarı-lacivertli formayı giymeye oldukça sıcak baktığı belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklar, bu hamlenin genel kurul öncesinde seçim yarışındaki tüm dengeleri tamamen değiştireceğini konuşuyor.

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