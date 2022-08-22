SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Arda Güler Adana Demirspor maçı öncesi kadro dışı!

Fenerbahçe'de Arda Güler Adana Demirspor maçı öncesi kadro dışı!

22.08.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 3. haftasında ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor ile Kadıköy'de karşılaşacak Fenerbahçe, mutlak galibiyet arıyor. İlk iki haftada oynadığı mücadelelerden 1 galibiyet 1 de beraberlik çıkarmayı başaran Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Austuria Wien mücadelesinden 2-0'lık galibiyet almayı başarırken, ligde de hata yapmak istemiyor. Adana ekibi karşısında da hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile hız kesmeden devam ediyor. 3. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray deplasmanda karşılaştığı ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u 1-0 ile geçerken, Trabzonspor Antalya'da oynadığı mücadelede Antalyaspor'a 5-2 mağlup olmuştu, Beşiktaş ise sahasında Karagümrük'ü 4-1 ile geçti.

ARDA BELİRSİZLİĞİ!

aarrdaaa

Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe Kadıköy'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 2 haftada çıktığı mücadelelerden 1 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Sarı-Lacivertliler, Adana ekibi karşısında mutlak 3 puan ararken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala yıldız isim Arda Güler konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KADROYA ALINMIYOR!

ardaaa

Sarı-lacivertli taraftarların gözbebeği Arda Güler, aile üyelerinden birisinin sağlık operasyonu geçirmesi nedeniyle kadrodan affını istedi. Yarın akşam kadroda olması beklenmiyor. Ayrıca Austria Wien maçında sakatlanan Joshua King de kadroda olmayacak. Jesus'un forvet hattındaki seçimi merak konusu.

EKSİKLER

1b139d57bdb94d8789353a1e6e1f26b3

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Adana Demirspor'da Mario Balotelli dışında eksik bulunmuyor.

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11

Jorge_Jesus._Dinamo_Kiev_vs_Fenerbahce._07.20.2022

Fenerbahçe; Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Ferdi, Valencia

Adana Demirspor; Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, N'Diaye, Gökhan, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Assombalonga

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika fenerbaçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep Valisi Gül "Yeni görüntüler ortaya çıktı" diyerek paylaştı! İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o video

Gaziantep Valisi Gül "Yeni görüntüler ortaya çıktı" diyerek paylaştı! İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o video

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada şok tespit

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada şok tespit

Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...

Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...

Dolmabahçe'de ilklerin gecesi! Beşiktaş 4 golle kazandı...

Dolmabahçe'de ilklerin gecesi! Beşiktaş 4 golle kazandı...

Cenk Tosun'dan büyük tepki! Maç sonunda...

Cenk Tosun'dan büyük tepki! Maç sonunda...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.