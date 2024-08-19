SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü! Milli oyuncu ayrılmak istediğini Ali Koç'a resmen bildirdi...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü! Milli oyuncu ayrılmak istediğini Ali Koç'a resmen bildirdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.08.2024 10:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşmak üzere. Takımdan ayrılabilmek için sarı-lacivertlilerden izin isteyen yıldız oyuncu artık gün sayıyor. Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın bir yıl daha takımda kalabilmesi için yoğun uğraş verdiği Ferdi için alternatifler de hazırlandı.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiliz ekibi Brighton, Ferdi için yaptığı teklifi revize etti ve milli oyuncuyu ikna etti. Ali Koç ve yönetimi, Ferdi'nin takımda kalabilmesi için yoğun uğraş veriyor.

35 MİLYON EURO!

ferdi-kadioglu-brighton-yolunda-150-milyon-euroyu-asan-transfer-hamlesi

Brighton'ın Ferdi için 35 milyon Euro'ya kadar çıktığı ve bu teklifi Fenerbahçe'ye ilettiği öğrenildi. Ferdi'nin Brighton'a gitmek için sarı-lacivertlilerden izin istemesi Ali Koç ve yönetiminin elini kolunu bağladı.

REKOR KIRACAK

Fpd1Y4LEcEOFGYGhoXYchg

Ferdi, Fenerbahçe'den bu rakama ayrılması halinde Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı oyuncusu olacak.

FERDİ'NİN ALTERNATİFİ HAZIR

patrick-dorgu-lecce-2023-2324-1710340921-131664

Fenerbahçe, İtalya Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nijerya asıllı Danimarkalı sol bek Patrick Dorgu'yu alternatif listesinin başına yazdı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Dorgu için Ferdi ayrılırsa harekete geçilecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

EN PAHALI GİDEN OYUNCULAR

1- SACHA BOEY

1- SACHA BOEY

30 MİLYON EURO

2- CENK TOSUN

2- CENK TOSUN

22.5 MİLYON EURO

3- ELVIR BALJIC

3- ELVIR BALJIC

21 MİLYON EURO

4- VEDAT MURIQI

4- VEDAT MURIQI

21 MİLYON EURO

5- ARDA GÜLER

5- ARDA GÜLER

20 MİLYON EURO

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
O müdür hakkında yeni iddia: 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi'

O müdür hakkında yeni iddia: 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi'

Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."

''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."

Eski dost Vedat Muriqi, Arda Güler'i yıktı!

Eski dost Vedat Muriqi, Arda Güler'i yıktı!

Beşiktaş maçına damga vurdu... Kim Milyoner Olmak İster detayı

Beşiktaş maçına damga vurdu... Kim Milyoner Olmak İster detayı

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sürpriz kararlar!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sürpriz kararlar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.