Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü! Milli oyuncu ayrılmak istediğini Ali Koç'a resmen bildirdi...

İngiliz ekibi Brighton, Ferdi için yaptığı teklifi revize etti ve milli oyuncuyu ikna etti. Ali Koç ve yönetimi, Ferdi'nin takımda kalabilmesi için yoğun uğraş veriyor.

35 MİLYON EURO!

Brighton'ın Ferdi için 35 milyon Euro'ya kadar çıktığı ve bu teklifi Fenerbahçe'ye ilettiği öğrenildi. Ferdi'nin Brighton'a gitmek için sarı-lacivertlilerden izin istemesi Ali Koç ve yönetiminin elini kolunu bağladı.

REKOR KIRACAK

Ferdi, Fenerbahçe'den bu rakama ayrılması halinde Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı oyuncusu olacak.

FERDİ'NİN ALTERNATİFİ HAZIR

Fenerbahçe, İtalya Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nijerya asıllı Danimarkalı sol bek Patrick Dorgu'yu alternatif listesinin başına yazdı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Dorgu için Ferdi ayrılırsa harekete geçilecek.