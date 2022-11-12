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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Arda Güler'i saha içinde kovaladı ''Oğlum niye vermiyorsun?''

12.11.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi ısınan futbolcular arasında eğlenceli anlar yaşandı. İsmail Yüksek ile Arda Güler arasında yaşanan dialog sosyal medyada gündem oldu.

İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de 14. hafta maçında lider Fenerbahçe sahasında Giresunspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler ısınma yaptığı esnada yaşanan dialog kameralara yansıdı. Takımın iki genç oyuncusu İsmail Yüksek ile Arda Güler arasındaki şakalaşma sosyal medyada gündem oldu.

"OĞLUM NİYE VERMİYORSUN?"

Maç öncesi top kapma antrenmanı yapan Fenerbahçe'de ortada bulunan İsmail Yüksek, Arda Güler'e doğru gelerek, "Oğlum niye hiç top vermiyorsun? Ortada kaldım" diyerek şaka yollu sitem etti. O sırada kendinden kaçmaya çalışan Arda Güler'i koşturan İsmail Yüksek, taraftarlara eğlenceli anlar yaşattı. Takım içindeki arkadaşlıktan memnun kalan seyirciler iki oyuncuya da alkış gönderdi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

İŞTE O ANLAR

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler İsmail Yüksek fenerbahçe

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