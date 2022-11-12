Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Arda Güler'i saha içinde kovaladı ''Oğlum niye vermiyorsun?''

Süper Lig'de 14. hafta maçında lider Fenerbahçe sahasında Giresunspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler ısınma yaptığı esnada yaşanan dialog kameralara yansıdı. Takımın iki genç oyuncusu İsmail Yüksek ile Arda Güler arasındaki şakalaşma sosyal medyada gündem oldu.

"OĞLUM NİYE VERMİYORSUN?"

Maç öncesi top kapma antrenmanı yapan Fenerbahçe'de ortada bulunan İsmail Yüksek, Arda Güler'e doğru gelerek, "Oğlum niye hiç top vermiyorsun? Ortada kaldım" diyerek şaka yollu sitem etti. O sırada kendinden kaçmaya çalışan Arda Güler'i koşturan İsmail Yüksek, taraftarlara eğlenceli anlar yaşattı. Takım içindeki arkadaşlıktan memnun kalan seyirciler iki oyuncuya da alkış gönderdi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)