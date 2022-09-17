Fenerbahçe'de kasa doldu! Tam 75 milyon TL...

Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile iyi bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertliler son olarak Rennes'e karşı oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde 2-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak oldukça önemli bir puanı hanesine yazdırmıştı.

MAÇ BAŞINA 1.92 PUAN

Grupta çıktığı ilk karşılaşmada da daha önce Şampiyonlar Ligi play-off turunda mağlup olduğu Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek rövanşı almış ve taraftarlarını sevindirmişti. Jesus, Fenerbahçe'nin başında 13 resmi maçta görev aldı. Portekizli çalıştırıcı bu sürede 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Jesus'lu F.Bahçe rakip filelere 30 gol gönderirken kalesinde 13 gol gördü. Tecrübeli antrenör maç başına 1.92 puan ortalaması tutturdu.

4.47 MİLYON EURO...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda önemli bir maddi katkı da elde etti. B Grubu'nda ilk 2 haftada 4 puan toplayan sarı-lacivertliler önemli bir meblayı kasasına koydu. enerbahçe, katılım payı ve grupta elde ettiği 4 puan ile şu ana kadar 4.47 milyon Euro (75 milyon TL) kazandı.