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Fenerbahçe'de kasa doldu! Tam 75 milyon TL...

17.09.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni hocası Jorge Jesus ile bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle lige start veren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde taraftarlarını sevindiren Sarı-Lacivertliler, son oynadığı Rennes mücadelesinde de 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 1 puan çıkarabilmeyi başarmıştı. Bu başarı UEFA nezdinde de karşılıksız kalmazken Sarı-Lacivertliler oldukça iyi bir gelir elde etti. İşte detaylar...

Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile iyi bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertliler son olarak Rennes'e karşı oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde 2-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak oldukça önemli bir puanı hanesine yazdırmıştı.

MAÇ BAŞINA 1.92 PUAN

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Grupta çıktığı ilk karşılaşmada da daha önce Şampiyonlar Ligi play-off turunda mağlup olduğu Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek rövanşı almış ve taraftarlarını sevindirmişti. Jesus, Fenerbahçe'nin başında 13 resmi maçta görev aldı. Portekizli çalıştırıcı bu sürede 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Jesus'lu F.Bahçe rakip filelere 30 gol gönderirken kalesinde 13 gol gördü. Tecrübeli antrenör maç başına 1.92 puan ortalaması tutturdu.

4.47 MİLYON EURO...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda önemli bir maddi katkı da elde etti. B Grubu'nda ilk 2 haftada 4 puan toplayan sarı-lacivertliler önemli bir meblayı kasasına koydu. enerbahçe, katılım payı ve grupta elde ettiği 4 puan ile şu ana kadar 4.47 milyon Euro (75 milyon TL) kazandı.

RENNES - FENERBAHÇE

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UEFA son dakika Jorge Jesus fenerbahçe
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