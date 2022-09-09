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Fenerbahçe'de keyifleri kaçıran Arda Güler gelişmesi!

09.09.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i Ülker Stadı'nda 2-1'lik mağlubiyetle devirerek 3 puanı alan Fenerbahçe'de gözler Arda Güler'i aradı. Haftalardır ilk 11'de başlayamayan ve maçlara bile giremeyen Arda için moraller bir hayli bozuldu. Taraftarların sahada görmek istediği Arda'yı oynatmayan Jorge Jesus'a kısık sesle de olsa eleştiriler gelmeye başladı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Kiev'i son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertlilerde büyük sevinç yaşandı. Özellikle Dinamo Kiev'in mağlup edilmesinden dolayı ekstra mutlu olan Fenerbahçeli taraftarlar bir yandan da Arda Güler'i düşünürken keyifler kaçtı.

ARDA GÜLER OYNAYAMIYOR

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Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Arda Güler'i ilk 11'de oynatmıyor. Haftalardır ilk 11'de başlayamayan genç oyuncu için Fenerbahçe taraftarları tedirgin olmaya başladı. Herkesin büyük beklenti içinde olduğu Arda Güler'in oynamaması taraftarları korkutuyor.

ARDA GÜLER'E BU MAÇTA DA ŞANS VEREMEYECEKSEN HANGİ MAÇTA ŞANS VERECEKSİN?

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Futbol dünyasının duayen ismi Şansal Büyüka, Jorge Jesus'u adeta topa tutt. Büyüka, "Fenerbahçe gol için yanıp tutuşurken, Jesus beş oyuncu değişikliğini kullanırken Arda Güler, kapıyı açacak “çilingir“ olmasına rağmen kenarda bekledi… Arda bu maçta yedeğin yedeği olarak bile şans bulamıyorsa, söyler misiniz, hangi maçta şans bulacak, ne zaman oynayacak... JJ takım içinde “10” numara benzeri, lider bir oyuncu istemiyor… Adeta “lider benim, ikinci lidere gerek yok“ diyor…" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler Jorge Jesus fenerbahçe emtia borsası
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