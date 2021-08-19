Fenerbahçe'de Mame Thiam ayrılıyor

Fenerbahçe'de Mame Thiam'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen golcü futbolcu için birçok talip olduğu ifade edildi. Transferin şu ana kadar gerçekleşmemesinin nedeni ise bonservis pazarlığı olarak gösterildi.

MAME THIAM HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Mame Thiam için başta Süper Lig olmak üzere birçok kulüpten transfer teklifi geldiği belirtildi. Sarı lacivertli yönetim, Mame Thiam'ın bonservisinden Kasımpaşa'ya da pay verilecek olması nedeniyle transferde aceleci davranmak istemiyor. FFP kuralları nedeniyle de limit açmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Thiam için en yüksek teklifi kabul ederek transfere onay verme adına tüm teklifleri değerlendirecek.

(FUTBOL ARENA)