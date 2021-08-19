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Fenerbahçe'de Mame Thiam ayrılıyor

19.08.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Mame Thiam konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Mame Thiam'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen golcü futbolcu için birçok talip olduğu ifade edildi. Transferin şu ana kadar gerçekleşmemesinin nedeni ise bonservis pazarlığı olarak gösterildi.

MAME THIAM HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Mame Thiam için başta Süper Lig olmak üzere birçok kulüpten transfer teklifi geldiği belirtildi. Sarı lacivertli yönetim, Mame Thiam'ın bonservisinden Kasımpaşa'ya da pay verilecek olması nedeniyle transferde aceleci davranmak istemiyor. FFP kuralları nedeniyle de limit açmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Thiam için en yüksek teklifi kabul ederek transfere onay verme adına tüm teklifleri değerlendirecek.

(FUTBOL ARENA)

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Mame Thiam Fenerbahçe Futbol Kulübü
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