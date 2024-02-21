Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred için çekilen MR görüntüsü doktorları bile şaşırttı!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Fred, 21 Ocak'da Sarı-Lacivertliler'in Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın 87. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve yerini Rade Krunic'e bırakmıştı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonunda yırtık tespit edildiği duyurulmuştu.
O tarihten bu yana yıldız oyuncunun tedavisi hız kesmeden devam ederken, 30 yaşındaki oyuncu için gerçekleştirilen tedavinin ardından bir MR görüntülemesi yapıldı.
Sarı lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred için kan dolaşımını hızlandıran özel bir program uygulandı. Bu program neticesinde Brezilyalı orta sahanın durumu her geçen gün beklenen daha hızlı iyiye gitti ve doktor kontrollerinde de bu tespit edildi.
Dönüşü için en erken 6 hafta öngörülen Fred'in bugün çekilen MR görüntülemesinde kas yırtığının tamamen iyileştiği tespit edildi. Tendondaki yırtık azaldı.
Fred'in sakatlığı tamamen geçmedi ancak bulgular minimal seviyede gözlendi. Bir önceki MR’a göre genel durumunun çok daha iyi olduğu belirtildi.
Fred'in Kasımpaşa maçı kadrosunda olacağı ancak ilk 11'de yer almasının beklenmediği, kulübede olacağı ve duruma göre oyuna dahil olacağı belirtildi.
Fenerbahçe forması ile bu sezon 21 maça çıkan ve 20 galibiyet 1 beraberlik alan Fred, bu maçlarda 6 asist yapmıştı.