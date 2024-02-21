Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred için çekilen MR görüntüsü doktorları bile şaşırttı!

ÖZEL TEDAVİ İŞE YARADI

Sarı lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred için kan dolaşımını hızlandıran özel bir program uygulandı. Bu program neticesinde Brezilyalı orta sahanın durumu her geçen gün beklenen daha hızlı iyiye gitti ve doktor kontrollerinde de bu tespit edildi.