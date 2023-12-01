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  4. Fenerbahçe'de sular durulmuyor! İsmail Kartal'ın oğlunu yardımcısı yaptığını öğrenen taraftar çileden çıktı! "Fenerbahçe'yi babanızın çiftliği yaptınız"

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! İsmail Kartal'ın oğlunu yardımcısı yaptığını öğrenen taraftar çileden çıktı! "Fenerbahçe'yi babanızın çiftliği yaptınız"

01.12.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'nde aldığı 6-1'lik mağlubiyet sonrası Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk. Taraftar alınan bu sonucun ardından teknik heyet ve oyunculara tepki gösterirken, maçın ardından ortaya çıkan olay bardağı taşır. Buna göre İsmail Kartal oğlu Emre Kartal'ı yardımcı antrenör olarak Sarı-Lacivertli kulüpte göreve başlattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de son haftalarda işler pek de yolunda gitmiyor. Sezona 19 maçta 19 galibiyet ile muhteşem bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler, son 5 maçta sadece 1 kez kazanırken, son oynanan UEFA Konferans Ligi maçında Nordsjaelland karşısında yaşanan 6-1'lik mağlubiyet bardağı taşırırken, yaşanan bu hezimet sonrası ortaya çıkan gerçek gündem oldu.

OĞLUNU YARDIMCI ANTRENÖRÜ YAPTI

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Kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ve sosyal medya hesabının açıklama kısmına 'Fenerbahçe yardımcı antrenörü' yazdığı görülen Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’ın babasının yanında yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladığı ortaya çıktı.

AYNI ZAMANDA SOL BEK

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Emre Kartal'ın yardımcı antrenörlük dışında Bayburt 1918 takımında da futbolcu olarak lisansının bulunduğu ve sol bek olarak görev yaptığının görülmesi de bir başka dikkat çeken durum.

Bu gelişme, sonrası Fenerbahçe taraftarının sabrı taşarken, sosyal medyada bu duruma yoğun tepki gösterildi. Bazı taraftarlar bu durum içi "Koskoca Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın çiftliği olmuş" ifadelerini kullandı.

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