Fenerbahçe'de sular durulmuyor! İsmail Kartal'ın oğlunu yardımcısı yaptığını öğrenen taraftar çileden çıktı! "Fenerbahçe'yi babanızın çiftliği yaptınız"

Fenerbahçe'de son haftalarda işler pek de yolunda gitmiyor. Sezona 19 maçta 19 galibiyet ile muhteşem bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler, son 5 maçta sadece 1 kez kazanırken, son oynanan UEFA Konferans Ligi maçında Nordsjaelland karşısında yaşanan 6-1'lik mağlubiyet bardağı taşırırken, yaşanan bu hezimet sonrası ortaya çıkan gerçek gündem oldu.

OĞLUNU YARDIMCI ANTRENÖRÜ YAPTI

Kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ve sosyal medya hesabının açıklama kısmına 'Fenerbahçe yardımcı antrenörü' yazdığı görülen Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’ın babasının yanında yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladığı ortaya çıktı.

AYNI ZAMANDA SOL BEK

Emre Kartal'ın yardımcı antrenörlük dışında Bayburt 1918 takımında da futbolcu olarak lisansının bulunduğu ve sol bek olarak görev yaptığının görülmesi de bir başka dikkat çeken durum.

Bu gelişme, sonrası Fenerbahçe taraftarının sabrı taşarken, sosyal medyada bu duruma yoğun tepki gösterildi. Bazı taraftarlar bu durum içi "Koskoca Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın çiftliği olmuş" ifadelerini kullandı.



