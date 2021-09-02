Fenerbahçe'den sürpriz Max Meyer hamlesi

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Max Meyer'i İstanbul'a getirdi.

Geçtiğimiz sezon Köln formasını 12 maçta giyen Maximilian Meyer, toplamda 425 dakika sahada kalmıştı. Oyuncunun sarı lacivertlilere imza atacağı belirtildi.

10 numara, merkez orta saha, ön libero, sol kanat, sağ kanat, kanat bekleri ve forvet arkasında görev alabilen Meyer, tam anlamıyla bir joker oyuncu olarak değerlendiriliyor.

Schalke'de 192 maçta 22 gol, 23 asist; Crystal Palace'da 56 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik pefromans sergileyen Meyer, Köln kariyerinde ise 12 müsabakada oynarken skora etki edemedi.