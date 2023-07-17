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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İsmail Kartal, 7 yıldızın biletini kesti...

17.07.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığının ardından göreve getirilen İsmail Kartal, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili raporunu yönetime sundu. Son olarak Mbwana Samatta ile yollarını ayıran sarı - lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcının 7 futbolcuyu kadro planlamasında düşünmediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiği Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao'yu katan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.

Takımını hem İstanbul hem de Rusya kampında gözlemleme şansı bulan teknik direktör İsmail Kartal, kadro planlamasında düşünmediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, 7 futbolcuyla yola devam etmeyi düşünmediğini ifade etti ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

İşte o isimler;

İŞTE AYRILACAK İSİMLER

JOAO PEDRO

JOAO PEDRO

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Joao Pedro, Dünya Kupası arasında yaşadığı sakatlık sonrası form tutmakta zorlandı ve istenen performansı sergileyemedi. Sezon başı kampında da Kartal'ın gözüne giremeyen Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, satış listesine kondu.

WILLIAN ARAO

WILLIAN ARAO

Jorge Jesus'un özel isteğiyle Fenerbahçe'ye geçen sezon katılan Willian Arao, orta alanda farklı alternatiflerin düşünülmesi nedeniyle İsmail Kartal'ın gönderilmesini talep ettiği isimler arasında yer alıyor.

ATTILA SZALAI

ATTILA SZALAI

Fenerbahçe'ye 18 Ocak 2021 tarihinde transfer olan Attila Szalai, sarı - lacivertlilerin stoper tandeminin vazgeçilmez ismi olarak öne çıkıyor. Macar futbolcuya yüksek ilginin bulunması ve piyasa değerinin yüksek olması, İsmail Kartal'ın satışa onay vermesine yol açtı.

GUSTAVO HENRIQUE

GUSTAVO HENRIQUE

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilerin hedefinde yer alan Gustavo Henrique, teknik direktör İsmail Kartal'ın da gözüne giremedi ve satış listesine kondu.

DIEGO ROSSI

DIEGO ROSSI

Fenerbahçe'ye iki sezon önce Vitor Pereira döneminde transfer edilen ve geçtiğimiz sezon beklenen performansın altında kalan Diego Rossi, taraftarların büyük tepkisini çekmişti. İsmail Kartal'ın da istediği performansı alamadığı Uruguaylı futbolcu, taliplerinin de olmasıyla birlikte ayrılacak isimler arasında yer buldu.

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