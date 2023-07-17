Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İsmail Kartal, 7 yıldızın biletini kesti...

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiği Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao'yu katan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.
Takımını hem İstanbul hem de Rusya kampında gözlemleme şansı bulan teknik direktör İsmail Kartal, kadro planlamasında düşünmediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, 7 futbolcuyla yola devam etmeyi düşünmediğini ifade etti ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.
İşte o isimler;
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Joao Pedro, Dünya Kupası arasında yaşadığı sakatlık sonrası form tutmakta zorlandı ve istenen performansı sergileyemedi. Sezon başı kampında da Kartal'ın gözüne giremeyen Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, satış listesine kondu.
Jorge Jesus'un özel isteğiyle Fenerbahçe'ye geçen sezon katılan Willian Arao, orta alanda farklı alternatiflerin düşünülmesi nedeniyle İsmail Kartal'ın gönderilmesini talep ettiği isimler arasında yer alıyor.
Fenerbahçe'ye 18 Ocak 2021 tarihinde transfer olan Attila Szalai, sarı - lacivertlilerin stoper tandeminin vazgeçilmez ismi olarak öne çıkıyor. Macar futbolcuya yüksek ilginin bulunması ve piyasa değerinin yüksek olması, İsmail Kartal'ın satışa onay vermesine yol açtı.
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilerin hedefinde yer alan Gustavo Henrique, teknik direktör İsmail Kartal'ın da gözüne giremedi ve satış listesine kondu.
Fenerbahçe'ye iki sezon önce Vitor Pereira döneminde transfer edilen ve geçtiğimiz sezon beklenen performansın altında kalan Diego Rossi, taraftarların büyük tepkisini çekmişti. İsmail Kartal'ın da istediği performansı alamadığı Uruguaylı futbolcu, taliplerinin de olmasıyla birlikte ayrılacak isimler arasında yer buldu.