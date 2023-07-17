Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İsmail Kartal, 7 yıldızın biletini kesti...

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiği Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao'yu katan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.

Takımını hem İstanbul hem de Rusya kampında gözlemleme şansı bulan teknik direktör İsmail Kartal, kadro planlamasında düşünmediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, 7 futbolcuyla yola devam etmeyi düşünmediğini ifade etti ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

İşte o isimler;