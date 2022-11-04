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Fenerbahçe'de yarım kalan hikayesini tamamlayamamıştı, Corinthians'tan da ayrılıyor! Vitor Pereira'nın Brezilya macerası da beklediği gibi gitmedi...

04.11.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye "Yarım kalan hikayemi tamamlamak istiyorum" diyerek imza atan Vitor Pereira ile 25 maçın ardından yollar ayrılmış ve göreve İsmail Kartal getirilmişti. Portekizli çalıştırıcı, sarı - lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Corinthians ile anlaşmaya varmıştı. Corinthians ile 1 sezonluk sözleşme imzalayan 54 yaşındaki teknik adam, kontratının bitmesiyle birlikte görevini bırakacağını yönetime iletti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona Vitor Pereira yönetiminde başlamış ancak arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve İsmail Kartal'ı göreve getirmişti. Vitor Pereira'nın adı, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birçok takımla anılmış ve deneyimli teknik direktör Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşme imzalamıştı.

VITOR PEREIRA, CORINTHIANS'TAN DA AYRILIYOR

AYRILIK KARARI ALDI

AYRILIK KARARI ALDI

Vitor Pereira, büyük umutlarla göreve başladığı Corinthians'taki görevinden ayrılma kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Brezilya basınında yer alan habere göre; Şubat 2022'de takımın başına geçen Portekizli teknik adamın kulüple sözleşmesi aralık ayının sonunda bitecek.

Haberde Vitor Pereira'nın yeni kontrat imzalamayacağı ifade edildi.

BAŞKANA İLETTİ

BAŞKANA İLETTİ

Pereira'nın bu kararını kulübün başkanı Dulio Monteiro Alves'e de bildirdiği aktarıldı.

61 MAÇTA 25 GALİBİYET

61 MAÇTA 25 GALİBİYET

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Şubat 2022'de Corinthians'ın başına geçen 54 yaşındaki teknik adam, Corinthians'ın başında çıktığı 61 maçta 25 galibiyet aldı.

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