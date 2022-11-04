Fenerbahçe'de yarım kalan hikayesini tamamlayamamıştı, Corinthians'tan da ayrılıyor! Vitor Pereira'nın Brezilya macerası da beklediği gibi gitmedi...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona Vitor Pereira yönetiminde başlamış ancak arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve İsmail Kartal'ı göreve getirmişti. Vitor Pereira'nın adı, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birçok takımla anılmış ve deneyimli teknik direktör Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşme imzalamıştı.
Vitor Pereira, büyük umutlarla göreve başladığı Corinthians'taki görevinden ayrılma kararı aldı.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Şubat 2022'de takımın başına geçen Portekizli teknik adamın kulüple sözleşmesi aralık ayının sonunda bitecek.
Haberde Vitor Pereira'nın yeni kontrat imzalamayacağı ifade edildi.
Pereira'nın bu kararını kulübün başkanı Dulio Monteiro Alves'e de bildirdiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Şubat 2022'de Corinthians'ın başına geçen 54 yaşındaki teknik adam, Corinthians'ın başında çıktığı 61 maçta 25 galibiyet aldı.