Fenerbahçe'de yarım kalan hikayesini tamamlayamamıştı, Corinthians'tan da ayrılıyor! Vitor Pereira'nın Brezilya macerası da beklediği gibi gitmedi...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona Vitor Pereira yönetiminde başlamış ancak arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve İsmail Kartal'ı göreve getirmişti. Vitor Pereira'nın adı, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birçok takımla anılmış ve deneyimli teknik direktör Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşme imzalamıştı.